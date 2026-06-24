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Horor : Ženu i petoro djece držao zatvorene više od 10 godina

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 22:38

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Хорор : Жену и петоро дјеце држао затворене више од 10 година
Foto: screenshot

Pakistanska policija spasila je 54-godišnju Francuskinju Silvi Jasminu i njeno petoro djece iz zatočeništva u kojem su, prema njenim tvrdnjama, proveli više od 10 godina.

Akcija je izvedena nedaleko od granice s Avganistanom, nakon što je jedan od dječaka uspio pobjeći iz porodične kuće i zatražiti pomoć policije. Nakon dojave, policajci su upali u objekat i pronašli ženu i djecu zaključane u trošnoj prostoriji.

Prema navodima istražitelja, Jasmina je ispričala da ju je suprug od dolaska u Pakistan 2014. godine držao izolovanu, bez mogućnosti slobodnog kretanja, te da je godinama bila izložena fizičkom i psihičkom nasilju. Na njenom tijelu uočene su i vidljive povrede.

Policija je odmah uhapsila njenog supruga, protiv kojeg je pokrenuta istraga.

Posebno zabrinjava činjenica da petero djece nikada nije pohađalo školu niti je imalo kontakt s spoljnim svijetom.

Organizacije za ljudska prava godinama upozoravaju da je nasilje u porodici ozbiljan problem u Pakistanu, gdje veliki broj slučajeva ostaje neprijavljen zbog straha i društvenih pritisaka, prenosi Avaz.

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Tagovi :

Pakistan

seksualno zlostavljanje

Francuska

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