Najtraženije zanimanje u BiH sa najviše otvorenih radnih mjesta

Iako je u Bosni i Hercegovini u pet mjeseci 2026. objavljeno manje oglasa za posao nego godinu ranije, sektor prodaje i dalje ostaje najznačajniji pokretač zapošljavanja. Zdravstvo predvodi po rastu potrebe za radnicima, pokazala je analiza portala MojPosao.ba.

Navedeno je da su u periodu januar – maj 2026. objavljena 3.464 oglasa za posao. To je 16 odsto manje u odnosu na isti period 2025., kada su evidentirana 4.122 oglasa.

U istom periodu, broj traženih radnih pozicija smanjen je sa 8.118 na 6.663, odnosno za 18 odsto. Iako je ukupan obim tržišta rada manji nego godinu ranije, pad nije ravnomjerno raspoređen među d‌jelatnostima i zanimanjima. Dok pojedini sektori bilježe značajno smanjenje potražnje, drugi nastavljaju rasti i otvarati nove prilike za zapošljavanje.

Najznačajniji segment tržišta rada

Komercijala-prodaja i dalje je najznačajniji segment tržišta rada u Bosni i Hercegovini. U pet mjeseci 2026. ta kategorija bilježi 1.443 oglasa i 3.211 otvorenih pozicija. Čak 48,2 odsto svih traženih pozicija u analiziranom periodu.

Drugim riječima, gotovo svaka druga otvorena pozicija u BiH tokom prvih pet mjeseci 2026. bila je vezana za sektor prodaje.

Nakon prodaje, među najtraženijim kategorijama poslova nalaze se ugostiteljstvo i turizam, transport, skladištenje i logistika, elektrotehnika i mašinstvo, te proizvodnja. U odnosu na isti period prošle godine, tržište pokazuje veću koncentraciju potražnje upravo u prodajnim i uslužnim d‌jelatnostima.

Najtraženiji profili

Najtraženiji profili u periodu januar – maj 2026. bili su prodavači, komercijalisti/prodajni predstavnici, agenti korisničke podrške, vozači/dostavljači te skladištari/magacioneri.

Podaci pokazuju da tržište rada i dalje najviše traži radnike koji su direktno uključeni u prodaju, logistiku, korisničku podršku i svakodnevne operativne procese kompanija.

Istovremeno, među profilima koji bilježe najveći rast izdvajaju se medicinske sestre i tehničari, kuvari, elektrotehničari i prodavači, što ukazuje na rastuću potrebu za stručnim i deficitarnim kadrovima.

D‌jelatnost koja bilježi rast potrebe za radnicima

Dok većina sektora bilježi pad ili stagnaciju, zdravstvo se izdvaja kao jedna od rijetkih d‌jelatnosti koja bilježi snažan rast potrebe za radnicima. Broj traženih pozicija u zdravstvu porastao je sa 104 na 164, što predstavlja rast od gotovo 58 odsto. Rast bilježe i osiguranje, bankarstvo i IT sektor, iako u nešto manjem obimu.

Posebno je značajan podatak da zdravstvo povećava broj traženih izvršilaca uprkos nešto manjem broju objavljenih oglasa, što ukazuje na sve veću potrebu poslodavaca za zdravstvenim kadrom.

Najveći pad potražnje za radnicima

S druge strane, najveći pad potražnje bilježe telekomunikacije, zanatske usluge i proizvodnja. Zanatske usluge izgubile su 181 traženu poziciju u odnosu na prethodnu godinu, dok je u proizvodnji evidentirano 165 pozicija manje.

Geografski posmatrano, Sarajevo i dalje ostaje dominantno tržište rada u Bosni i Hercegovini, dok se među gradovima s najvećim brojem oglasa izdvajaju još Banjaluka, Mostar i Tuzla. U odnosu na isti period prošle godine (januar-maj), rast među vodećim lokacijama bilježe Mostar, Brčko i Banjaluka. U Sarajevu je evidentiran blagi pad broja oglasa.

Iako i dalje čine manji dio ukupnog tržišta rada, udio inostranih oglasa nastavlja rasti. U periodu januar – maj 2026. oni su činili tri posto ukupnog broja oglasa, u odnosu na dva odsto godinu ranije.

Prilike za rad u inostranstvu

Najviše prilika za rad u inostranstvu odnosilo se na Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Ujedinjene Arapske Emirate. Među najtraženijim profilima dominirali medicinske sestre i tehničari, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Ovi podaci potvrđuju da međunarodno tržište rada i dalje najviše traži stručne i operativne kadrove.

“Iako tržište rada u odnosu na prošlu godinu bilježi manji obim zapošljavanja, potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Dosadašnji trendovi pokazuju da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku 2026. ostati među najtraženijima na tržištu rada”, saopšteno je na portalu MojPosao.ba.