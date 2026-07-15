Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, SAD izvele sedmočasovne udare na Iran

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u SAD.

Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu.

Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, pokrenuta procedura za crvenu potjernicu

Viši krivični sud u Istanbulu donio je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile "Sumud", koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji.

Sudsko vijeće 11. Višeg krivičnog suda u Istanbulu donijelo je odluku i da se za Netanjahua pokrene procedura za izdavanje crvene potjernice, kao i za druge optužene u tom predmetu, prenosi turski portal Haber.

Prema navodima iz optužnice, Netanjahu i drugi osumnjičeni terete se za krivična djela koja uključuju zločine protiv čovječnosti i genocid, kao i za druga djela poput nanošenja teških povreda, mučenja, protivpravnog lišenja slobode, oštećenja imovine i ometanja pomorskog saobraćaja.

Kako se navodi u obrazloženju, odluka je donesena kako bi se obezbijedilo prisustvo optuženog u daljem toku postupka. Pokretanje pravnih i diplomatskih procedura za izdavanje crvene potjernice je u toku, dok će suđenje biti nastavljeno pred 11. Višim krivičnim sudom u Istanbulu, navodi turski portal.

Najnoviji sukob SAD i Irana dodatno je pojačao tenzije u Persijskom zalivu, a Ormuski moreuz ponovo je glavna tema.

Američki predsjednik Donald Tramp odustao je od prijedloga da SAD naplaćuju obezbjeđivanje plovidbe kroz taj strateški pomorski prolaz, nakon razgovora sa liderima zalivskih država, koji su ponudili nova ulaganja u američku ekonomiju.

Istovremeno, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da je izvela novu seriju vazdušnih udara na vojne ciljeve u Iranu, navodeći da su gađani sistemi obalske odbrane i kapaciteti koji se koriste za napade na komercijalne brodove.

Teheran je preuzeo odgovornost za raketni napad na američku bazu u Jordanu, dok je Revolucionarna garda saopštila da su tokom operacije pogođeni supertankeri u Ormuskom moreuzu i američki vojni ciljevi u Bahreinu.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je u iranskom raketnom napadu na dva naftna tankera poginula jedna osoba, a osam je povrijeđeno, ocijenivši napad kao kršenje međunarodnog prava, prenosi RTS