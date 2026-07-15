Amerika ukida pomjeranje sata: Trajno ljetno računanje vremena prošlo ključnu prepreku

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država u utorak je uvjerljivom većinom podržao prijedlog zakona kojim bi se ukinulo pomjeranje sata dva puta godišnje.

Za takozvani Zakon o zaštiti sunčeve svjetlosti glasalo je 308 zastupnika, dok ih je 117 bilo protiv. Ako prijedlog prođe preostale zakonodavne korake, trajno ljetno računanje vremena postalo bi novo pravilo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prijedlog su podržali zastupnici iz obje vodeće američke stranke, što pokazuje da pitanje promjene sata već godinama nadilazi uobičajene političke pod‌jele. Cilj je građanima omogućiti da tijekom cijele godine koriste vrijeme koje trenutačno vrijedi između ožujka i studenoga te ukloniti potrebu za proljetnim i jesenskim podešavanjem satova.

Što donosi trajno ljetno računanje vremena?

U praksi bi trajno ljetno računanje vremena značilo više dnevnog svjetla u poslijepodnevnim i večernjim satima, ali i kasnije svitanje tijekom zimskih mjeseci. Amerikanci više ne bi morali pomjerati kazaljke jedan sat unaprijed u proljeće, a zatim ih vraćati u jesen. Više informacija o istoriji i primjeni ljetnog računanja vremena dostupno je na Vikipediji.

Pristalice prijedloga tvrde da promjena sata narušava san, smanjuje produktivnost i stvara nepotrebnu zbrku u saobraćaju, školama i na radnim mjestima. Protivnici upozoravaju da bi tamnija zimska jutra mogla otežati svakodnevicu učenicima, radnicima i vozačima. Upravo je pitanje jutarnjeg svjetla jedan od glavnih razloga zbog kojih rasprava još nije zaključena.

Glasanje obilježila pjesma Bitlsa

Republikanski poslanik Skot Des Jarlais, koji je predsjedao glasanjem, tijekom završnog prebrojavanja glasova na mobitelu je pustio pjesmu grupe D Bitls „Hir Kams d San“. Simboličan glazbeni izbor privukao je poažnju u dvorani i na društvenim mrežama, dok je velika većina zastupnika potvrđivala potporu zakonskom prijedlogu.

Iako je glasanje u Predstavničkom domu važan korak, trajno ljetno računanje vremena još nije automatski postalo zakon. Prijedlog mora završiti zakonodavni postupak u Kongresu, nakon čega bi za njegovo stupanje na snagu bio potreban i predsjednički potpis. Zato Amerikanci zasad i dalje moraju računati na postojeći raspored promjene sata.

Trajno ljetno računanje vremena ima političku potporu

Ukidanje sezonskog pomicanja sata već godinama dobija potporu demokrata i republikanaca. Predsjednik Donald Tramp također je nakon povratka u Bijelu kuću obećao da će raditi na završetku te prakse. Trajno ljetno računanje vremena tako je postalo jedno od rijetkih pitanja oko kojih je moguć dogovor zastupnika suprotstavljenih političkih opcija.

Sljedeći potezi pokazaće postoji li dovoljno potpore da se prijedlog pretvori u zakon i kada bi se nova pravila mogla početi primjenjivati. Ako trajno ljetno računanje vremena dobije konačno odobrenje, SAD bi napustio tradiciju pomjeranja satova koja decenijama utiče na svakodnevni život miliona građana.

(Stijena Info)