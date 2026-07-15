Novi kolaps: Cijela zemlja bez struje

Kuba se ponovo suočila sa potpunim nestankom struje, trećim u manje od dvije nedjelje, što je ostavilo cijelu zemlju u mraku, saopštili su zvaničnici.

Problem je nastao zbog kvara u proizvodnoj jedinici u istočnoj provinciji Holguin, koji je izazvao naglu promjenu frekvencije, prema državnom sindikatu zaposlenih u elektroenergetici.

Ovo je rezultiralo višesatnim prekidom struje.

Kuba

Da bi se situacija stabilizovala, Ministarstvo energetike i rudarstva i Elektroenergetski sindikat su aktivirali protokole za obnovu struje. Kreiraju se "mikro-ostrva" koja se zatim povezuju kako bi energija stigla do prioritetnih lokacija poput bolnica i pogona za preradu hrane.

Popodne je počelo vraćanje struje u dijelove Havane, a vlasti su potvrdile da je oko četiri odsto grada ponovo dobilo električnu energiju. Provincije poput Guantanama i Sienfuegosa počele su sa distribucijom struje svojim bolnicama, dok je Matanzas obnovio napajanje u istorijskom centru grada.

Kuba

Prošlonedjeljni nestanci struje ostavili su više od devet miliona Kubanaca bez električne energije, dok su prethodni incidenti u martu i nekoliko regionalnih nestanaka dodatno opteretili zemlju.

Nestanci struje imaju ozbiljne posljedice na svakodnevni život. Ugroženi su vodosnabdijevanje, internet, telefonske usluge, a energetski embargo Vašingtona, uveden u januaru, dodatno pogoršava situaciju.

Embargo je reakcija na hapšenje predsjednika Venecuele Nicolasa Madura, a Vašington prijeti carinama zemljama koje prodaju gorivo Kubi, što otežava već postojeću petogodišnju krizu izazvanu prethodnim sankcijama, prenosi Tanjug.