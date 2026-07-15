Logo

Novi kolaps: Cijela zemlja bez struje

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 08:08

Komentari:

0
Нови колапс: Цијела земља без струје
Foto: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Kuba se ponovo suočila sa potpunim nestankom struje, trećim u manje od dvije nedjelje, što je ostavilo cijelu zemlju u mraku, saopštili su zvaničnici.

Problem je nastao zbog kvara u proizvodnoj jedinici u istočnoj provinciji Holguin, koji je izazvao naglu promjenu frekvencije, prema državnom sindikatu zaposlenih u elektroenergetici.

Ovo je rezultiralo višesatnim prekidom struje.

Куба
Kuba

Da bi se situacija stabilizovala, Ministarstvo energetike i rudarstva i Elektroenergetski sindikat su aktivirali protokole za obnovu struje. Kreiraju se "mikro-ostrva" koja se zatim povezuju kako bi energija stigla do prioritetnih lokacija poput bolnica i pogona za preradu hrane.

Popodne je počelo vraćanje struje u dijelove Havane, a vlasti su potvrdile da je oko četiri odsto grada ponovo dobilo električnu energiju. Provincije poput Guantanama i Sienfuegosa počele su sa distribucijom struje svojim bolnicama, dok je Matanzas obnovio napajanje u istorijskom centru grada.

Куба
Kuba

Prošlonedjeljni nestanci struje ostavili su više od devet miliona Kubanaca bez električne energije, dok su prethodni incidenti u martu i nekoliko regionalnih nestanaka dodatno opteretili zemlju.

Nestanci struje imaju ozbiljne posljedice na svakodnevni život. Ugroženi su vodosnabdijevanje, internet, telefonske usluge, a energetski embargo Vašingtona, uveden u januaru, dodatno pogoršava situaciju.

Embargo je reakcija na hapšenje predsjednika Venecuele Nicolasa Madura, a Vašington prijeti carinama zemljama koje prodaju gorivo Kubi, što otežava već postojeću petogodišnju krizu izazvanu prethodnim sankcijama, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kuba

Struja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Иран објавио да је погодио америчке базе у Кувајту, Бахреину и Јордану

Svijet

Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu

3 h

0
сат часовник аларм

Svijet

Amerika ukida pomjeranje sata: Trajno ljetno računanje vremena prošlo ključnu prepreku

3 h

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: Sljedeće sedmice postaje loše

3 h

0
златна полуга злато Кина

Svijet

Stiže zlatna valuta! Kina uvodi alternativu američkom dolaru

4 h

0

  • Najnovije

10

51

Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima