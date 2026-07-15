Dodatnih 11 miliona evra za seosko preduzetništvo i poljoprivredu

Dodatnim finansiranjem projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede do 2031. godine u Republici Srpskoj će oko 11 miliona evra biti uloženo u sisteme za vodosnabdijevanje, seoske puteve, manje mostove, ali i sisteme za navodnjavanje, izjavila je Srni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić.

Kuzmićeva je istakla da će sredstva biti uložena i u objekte za skladištenje, hlađenje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, zapošljavanje mladih, pod‌jelu start-paketa, podršku za biznis planove i ostalo.

"Kroz nastavak projekta planiramo zapošljavanje još 140 pripravnika", navela je Kuzmićeva i podsjetila da je kroz dosadašnju realizaciju ovog projekta, u periodu 2021-2025, zaposleno 48 mladih pripravnika.

Ona je navela da je Narodna skupština Republike Srpske prihvatila zaduženje Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede /IFAD/ u iznosu od 5.520.000 evra, dok će Vlada Srpske učestvovati sa 1.727.000 evra, ali i lokalne zajednice i korisnici sa određenim sredstvima.

"Nastavak projekta obuhvatiće 8.655 direktnih korisnika na cijeloj teritoriji Republike Srpske", rekla je Kuzmićeva.

Kuzmićeva je naglasila da ovakav model podrške daje direktne efekte za mala seoska domaćinstva, mlade, žene na selu, zadruge, klastere, lokalne zajednice i ruralnu ekonomiju u cjelini.

"Novo finansiranje projekta obezbijediće kontinuitet ulaganja u razvoj sela, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ekonomsko osnaživanje stanovništva u ruralnim područjima Republike Srpske", istakla je Kuzmićeva.

Prema njenim riječima, težište projekta ostaje na razvoju perspektivnih lanaca vrijednosti koji uvezuju male poljoprivredne proizvođače, ali i na razvoju kooperantske proizvodnje.

Ona je podsjetila da je do sada posredstvom sufinansiranja start-paketa pokrenuta poljoprivredna proizvodnja za 3.400 seoskih domaćinstava, gd‌je je uloženo 11,6 miliona KM, a 35 mladih agro-preduzetnika nabavilo je opremu za početak poslovanja u vrijednosti do 10.000 KM.

"Uloženo je 2,5 miliona KM u infrastrukturne projekte, uključujući asfaltiranje seoskih puteva, izgradnju vodovoda, sanaciju skladišta poljoprivrednih proizvoda, izgradnju distributivno-edukativnog objekta, zelene pijace i mosta", napomenula je Kuzmićeva.

U realizaciju projekta u periodu od 2021. do 2026. godine uloženo je 4,5 miliona evra iz IFAD sredstava, te 817.000 KM sredstava Vlade Republike Srpske.

Projektom je bilo obuhvaćeno 3.400 direktnih korisnika iz 60 lokalnih zajednica.