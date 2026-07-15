Medvjed provaljuje u kuće i prazni frižidere: Najviše jede slatkiše

Vlasti tragaju za medvjedom koji je provalio u kuću starijeg para i pretražio njihov frižider, a postoji zabrinutost da bi ista životinja mogla biti odgovorna za 14 provala u jednom japanskom gradu u protekle dvije nedjelje.

U ponedjeljak uveče, 87-godišnji Micuo Macubara suočio se sa velikim crnim azijskim medvedom kada je otišao da provjeri izvor buke u svojoj kuhinji. Frižider je bio otvoren, a hrana je bila razbacana po podu. Njegova supruga je pozvala policiju.

Provale su do sada prijavljene na pet lokacija u severoistočnom gradu Šizukuiši, što je navelo vlasti da pretpostave da bi to mogao biti isti medvjed. Postavljene su zamke u obliku kaveza, električne ograde oko kuća koje su više puta bile meta, a uvedene su i patrole kako bi upozorile stanovnike na opasnost, piše Gardijan.

„Želimo da ga uhvatimo što je prije moguće“

„Neobično je da medvjed više puta provali na isto mesto. Moguće je da je u pitanju ista životinja, pa želimo da je uhvatimo što je prije moguće“, rekao je Šiho Čida, stručnjak za medvjede u odjeljenju za zaštitu prirode u prefekturi Ivate, gdje se nalazi grad Šizukuiši.

Medvjed je četiri puta uhvaćen kako provaljuje na farmu, odakle je uzimao stočnu hranu na bazi mlijeka. Kamera ga je snimila kako pokušava da otvori klizna vrata seoske kuće usred noći, ali je pobjegao nakon što ga je farmer osvetlio svjetlom i glasno vikao.

Gradovi i opštine U Kutima medvjed češći gost od ljudi

Nadajući se da će odvratiti neželjenog gosta, farmer je počeo da posipa domaću mješavinu za odbijanje medveda koja sadrži japanski senf oko ulaza.

Rekordan broj napada posljednjih godina

Prošlog petka, jedan lokalni stanovnik se vratio iz kupovine i pronašao medvjeda u svojoj kući, nedaleko od sobe u kojoj je spavao njegov ostareli otac. Životinja je pobjegla kada je čovjek šutnuo obližnja vrata.

Ali pokušala je da se vrati unutra, pa se čovjek mučio oko 30 sekundi da drži klizna vrata zatvorena dok je medvjed stajao na zadnjim nogama i pokušavao da uđe. Opisao ga je kao životinju visoku oko 1,65 metara.

Sljedeće večeri, žena je pronašla medveda kako traži hranu u njenoj kuhinji, a u nedjelju je provalio u japansku poslastičarnicu i ukrao krofne iz frižidera. Medvjedova želja za slatkišima ga je navodno pet puta dovela do iste kuće, gdje je jeo kolačiće, šećer i karinto, japanski slatkiš napravljen od prženog testa prekrivenog šećerom.

Japan je posljednjih godina zabilježio rekordan broj napada i smrtnih slučajeva medveda. Stručnjaci vjeruju da je smanjenje populacije u ruralnim područjima učinilo da se medvedi manje plaše ulaska u gradove i da su mnogi od njih izgubili strah od ljudi.

(indeks)