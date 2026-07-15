Spriječen teroristički napad na naftnu kompaniju u Rusiji

Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad na naftnu kompaniju u gradu Jugra, u ruskoj Tjumenskoj oblasti.

U saopštenju se navodi da je priveden ruski državljanin kojeg su angažovale ukrajinske specijalne službe.

Prema navodima FSB-a, osumnjičeni je po nalogu tutora trebao da preuzme improvizovanu eksplozivnu napravu i da uz pomoć nje izvrši sabotažu naftne kompanije.

U saopštenju se dodaje da je osumnjičeni priveden dok je pokušavao da pobjegne iz tajnog skladišta, prenosi Srna