Logo

Spriječen teroristički napad na naftnu kompaniju u Rusiji

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 09:24

Komentari:

0
Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad na naftnu kompaniju u gradu Jugra, u ruskoj Tjumenskoj oblasti.

U saopštenju se navodi da je priveden ruski državljanin kojeg su angažovale ukrajinske specijalne službe.

Prema navodima FSB-a, osumnjičeni je po nalogu tutora trebao da preuzme improvizovanu eksplozivnu napravu i da uz pomoć nje izvrši sabotažu naftne kompanije.

U saopštenju se dodaje da je osumnjičeni priveden dok je pokušavao da pobjegne iz tajnog skladišta, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teroristički napad

Rusija

Tjumenska oblast

FSB

Komentari (0)

Više iz rubrike

Руси наставили жестоке ударе: Погођене луке, уништени бродови и складишта

Svijet

Rusi nastavili žestoke udare: Pogođene luke, uništeni brodovi i skladišta

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp trenutno ne želi da pregovara sa Iranom

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Jezive scene u Njemačkoj: Žena ubijena na ulici, svjedoci savladali supruga

2 h

0
Танкери и теретни бродови виде се у Оманском заливу, дуж пловних рута које повезују Ормуски мореуз и Арапско море, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

Jordanska vojska oborila tri iranska balistička projektila

2 h

0

  • Najnovije

10

51

Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima