Spriječen teroristički napad na naftnu kompaniju u Rusiji

Autor:ATV redakcija
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Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad na naftnu kompaniju u gradu Jugra, u ruskoj Tjumenskoj oblasti.
U saopštenju se navodi da je priveden ruski državljanin kojeg su angažovale ukrajinske specijalne službe.
Prema navodima FSB-a, osumnjičeni je po nalogu tutora trebao da preuzme improvizovanu eksplozivnu napravu i da uz pomoć nje izvrši sabotažu naftne kompanije.
U saopštenju se dodaje da je osumnjičeni priveden dok je pokušavao da pobjegne iz tajnog skladišta, prenosi Srna
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