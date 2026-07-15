Jordanska vojska oborila tri iranska balistička projektila

Autor:ATV redakcija
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Sistemi protivvazdušne odbrane jordanske vojske oborili su tri balistička projektila koja je ispalila vojska Irana, izjavio je neimenovani izvor iz Oružanih snaga Jordana.
Vojska Irana saopštila je ranije danas da je izvršila napad dronovima na američku avio-bazu "Azdrak" u Jordanu.
Revolucionarna garda Irana saopštila je da su u napadima uništeni hangari u kojima se nalaze borbeni avioni i dronovi, prenosi Srna
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