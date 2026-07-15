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Jordanska vojska oborila tri iranska balistička projektila

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 08:20

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Танкери и теретни бродови виде се у Оманском заливу, дуж пловних рута које повезују Ормуски мореуз и Арапско море, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo

Sistemi protivvazdušne odbrane jordanske vojske oborili su tri balistička projektila koja je ispalila vojska Irana, izjavio je neimenovani izvor iz Oružanih snaga Jordana.

Vojska Irana saopštila je ranije danas da je izvršila napad dronovima na američku avio-bazu "Azdrak" u Jordanu.

Revolucionarna garda Irana saopštila je da su u napadima uništeni hangari u kojima se nalaze borbeni avioni i dronovi, prenosi Srna

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Tagovi :

Omanski zaliv

Ormuski moreuz

Jordan

Izrael

Sukob

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