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Ceca bijesna, radnici joj napravili havariju ispred vile: Ko će ovo da mi plati?

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 09:18

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Светлана Ражнатовић Цеца
Foto: YouTube/Instagram/printscreen

Regionalna zvijezda Svetlana Ražnatović Ceca, podijelila je na svom Instagramu video ispred vile na Dedinju, a gdje voda sipa na sve strane, kako kaže 10 dana, te se obratila gradskom Vodovodu i nadležnima.

Ceca nije krila nezadovoljstvo, već se na snimku, na njenom Instagram storiju obratila nadležnima riječima da po hitnom postupku dođu i saniraju izazvanu štetu.

"Sanirajte mi štetu! Ko će da mi plati ovu štetu?" pitala je Ceca te pozvala nadležne iz gradskog Vodovoda da reaguju.

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Tagovi :

Svetlana Ceca Ražnatović

vila na Dedinju

vodovod

Beograd

video snimak

Instagram

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