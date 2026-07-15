Ceca bijesna, radnici joj napravili havariju ispred vile: Ko će ovo da mi plati?

Regionalna zvijezda Svetlana Ražnatović Ceca, podijelila je na svom Instagramu video ispred vile na Dedinju, a gdje voda sipa na sve strane, kako kaže 10 dana, te se obratila gradskom Vodovodu i nadležnima.

Ceca nije krila nezadovoljstvo, već se na snimku, na njenom Instagram storiju obratila nadležnima riječima da po hitnom postupku dođu i saniraju izazvanu štetu.

"Sanirajte mi štetu! Ko će da mi plati ovu štetu?" pitala je Ceca te pozvala nadležne iz gradskog Vodovoda da reaguju.