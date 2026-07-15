Ceca bijesna, radnici joj napravili havariju ispred vile: Ko će ovo da mi plati?

Autor:ATV redakcija
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Regionalna zvijezda Svetlana Ražnatović Ceca, podijelila je na svom Instagramu video ispred vile na Dedinju, a gdje voda sipa na sve strane, kako kaže 10 dana, te se obratila gradskom Vodovodu i nadležnima.
Ceca nije krila nezadovoljstvo, već se na snimku, na njenom Instagram storiju obratila nadležnima riječima da po hitnom postupku dođu i saniraju izazvanu štetu.
"Sanirajte mi štetu! Ko će da mi plati ovu štetu?" pitala je Ceca te pozvala nadležne iz gradskog Vodovoda da reaguju.
Ceca besna.— Estradni Hunter 007 (@E_Hunter_007_) July 14, 2026
"Gde su sad mediji?" pic.twitter.com/H5gBeu9ycI
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