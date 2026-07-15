Da li fudbal gubi smisao: Pauza na poluvremenu finala Mundijala trajaće 25 minuta

Pauza između dva poluvremena finalne utakmice Svjetskog fudbalskog prvenstva, koja će biti odigrana u nedjelju na stadionu Njujork – Nju Džerzi, trebalo bi da traje između 20 i 25 minuta zbog muzičkog programa po uzoru na Superboul.

Tokom pauze biće održan 11-minutni spektakl čije su glavne zvijezde Madona, Šakira i južnokorejska K-pop grupa BTS.

Izvori iz Svjetske fudbalske federacije (FIFA) navode da bi poluvrijeme trebalo da traje oko 20 minuta, dok se kao jedna od mogućnosti razmatra da nakon uobičajene 15-minutne pauze bude održan planirani muzički program, navodi se na stranici FIFA.

Pravila fudbalske igre, koja donosi Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB), propisuju da igrači imaju pravo na odmor između dva poluvremena koji ne smije trajati duže od 15 minuta.

Pauza tokom prošlogodišnjeg finala Svjetskog klupskog prvenstva, koje je takođe organizovala FIFA i koje je odigrano u Nju Džerziju, trajala je ukupno 24 minuta. Tada su nastupili Koldplej, Džej Balvin, Dodža Ket, Tems i Emanuel Keli.

Programu finala Svjetskog prvenstva prošle sedmice pridružio se i Džastin Biber, a osim glavnih izvođača nastupiće Burna Boj, Gustavo Dudamel i hor PS22 uz Koldplej. Program je osmislio i producirao frontmen Koldpleja Kris Martin.

Produžavanjem pauze između dva poluvremena FIFA će prekršiti i svoja fudbalska pravila, u kojima je navedeno da pauza između dva poluvremena traje 15 minuta.

Finalna utakmica počeće u 15 časova po lokalnom, odnosno u 21 čas po srednjoevropskom vremenu, dok će završna ceremonija početi sat i po ranije.

U ceremoniji će učestvovati Tom Kruz, Laura Pauzini, Nikol Šercinger, Robi Vilijams i internet zvijezda AjŠouSpid, dok će američku himnu izvesti Dženifer Hadson.

Reprezentacija Španije plasirala se u finale nakon što je u utorak u Dalasu savladala Francusku rezultatom 2:0.

Španci će se za titulu svjetskog prvaka boriti protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između Engleske i Argentine, koji se igra u srijedu u Atlanti.

(Kliks)