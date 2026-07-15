Embapeova "noćna mora" - Lamin Jamal

Lamin Jamal i Kilijan Embape već su godinama među najvećim zvijezdama svjetskog fudbala, ali međusobni okršaji dvojice supertalentovanih igrača trenutno imaju samo jednog jasnog pobjednika.

Mladi Španac još jednom je izašao kao uspješniji, pošto je sa reprezentacijom eliminisao Francusku i izborio novo veliko finale. Time je nastavljena nevjerovatna serija u duelima dva igrača koji bi u narednoj deceniji mogli da obilježe fudbalsku scenu.

Jamal i Embape su se u posljednje dvije godine sastajali čak 11 puta, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou, a bilans je gotovo nevjerovatan, fudbaler Barselone slavio je u čak devet susreta.

Jedini period kada je Embape uspio da izađe kao pobjednik bio je dvomeč četvrtfinala Lige šampiona u sezoni 2023/24, kada je Pari Sen Žermen eliminisao Barselonu. Ipak, i tada je situacija bila specifična, jer je Ćavi Ernandez izveo Jamala iz igre nakon crvenog kartona Ronalda Arauha, posle čega su Parižani napravili veliki preokret i slavili sa 4:1.

Nakon toga počela je dominacija Jamala.

Prvi veliki okršaj na reprezentativnom nivou dogodio se u polufinalu Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je Jamal postigao spektakularan pogodak u pobjedi Španije nad Francuskom rezultatom 2:1.

Ubrzo je uslijedila i istorijska sezona za Barselonu. Katalonski klub i Real Madrid sastali su se četiri puta, a svaki put je Jamalov tim izlazio kao pobjednik.

Posebno se pamti trijumf od 4:0 na stadionu "Santjago Bernabeu", kada je Jamal postigao pogodak i bio jedan od najboljih aktera utakmice. Barselona je potom slavila i u finalu Superkupa Španije sa 5:2, zatim u prvenstvenom duelu sa 4:2, dok je četvrtu pobjedu ostvarila u finalu Kupa kralja rezultatom 3:2. U tom susretu Jamal je upisao dvije asistencije i proglašen je za najboljeg igrača utakmice.

Nova sezona donijela je još jedan duel reprezentacija Španije i Francuske, a ishod je ponovo bio isti. U polufinalu Lige nacija Španija je slavila, a Jamal je sa dva gola predvodio svoj tim u utakmici koja je završena rezultatom 5:4, nakon što su Francuzi u završnici uspjeli samo da ublaže poraz.

Fudbal Tihi junak Španije! Prije sedam dana bio bez gola, a onda dva puta pogodio i odveo "Furiju" u finale

Embape je uspio da se upiše u listu strijelaca u prvom ligaškom "El klasiku" sezone 2025/26, kada je Real Madrid pobjedio Barselonu sa 2:1, ali je Jamal uzvratio u revanšu. Barselona je slavila 2:0, a zatim ponovo bila bolja od najvećeg rivala u finalu Superkupa Španije rezultatom 3:2.

Dok Jamal sa Barselonom osvaja trofeje, La Ligu dva puta, Kup kralja, Superkup Španije dva puta, kao i Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom, Embape i dalje čeka na prvi veliki trofej u dresu Reala.

Najnoviji okršaj u polufinalu Svjetskog prvenstva samo je dodatno povećao razliku u međusobnom bilansu. Jamal i Španija sada imaju priliku da poslije evropske titule osvoje i svetsku krunu.

Brojke su jasne, Jamal je u direktnim duelima sa Embapeom slavio devet puta u 11 utakmica, na najvećim scenama poput Lige nacija, Evropskog prvenstva, Svjetskog prvenstva, finala Kupa kralja i Superkupa Španije.

Iako je još veoma mlad, fudbaler Barselone već ima šest velikih trofeja, dok će Embape u narednom periodu imati dodatni motiv da promijeni tok njihovog rivalstva.

Poseban izazov za Francuza biće nastavak borbe za trofeje sa Real Madridom, dok se očekuje da mu dodatni impuls donese i saradnja sa Žozeom Murinjom na klupi kraljevskog kluba, kao i uloga Zinedina Zidana u francuskom fudbalu.

(telegraf)