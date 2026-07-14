Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

Dvije osobe su izbodene, a ukupno 10 trkača je zadobilo povrede u posljednjoj trci sa bikovima na festivalu San Fermin.

Među povrijeđenima su 18-godišnjak iz Pamplone, koji je zadobio ubodnu ranu u butinu, i 46-godišnji muškarac iz Junkera de Enaresa u Gvadalahari, koji je zadobio ubodnu ranu u grudi u dijelu Telefonika, prenio je EFE.

Njegovo stanje je ocijenjeno kao ozbiljno, prenosi Tanjug.