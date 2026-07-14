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Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 12:08

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Учесници фестивала падају поред борбеног бика из узгоја Јандиља током осмог трчања с биковима на фестивалу Сан Фермин у Памплони, у Шпанији, у уторак, 14. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Miguel Oses

Dvije osobe su izbodene, a ukupno 10 trkača je zadobilo povrede u posljednjoj trci sa bikovima na festivalu San Fermin.

Među povrijeđenima su 18-godišnjak iz Pamplone, koji je zadobio ubodnu ranu u butinu, i 46-godišnji muškarac iz Junkera de Enaresa u Gvadalahari, koji je zadobio ubodnu ranu u grudi u dijelu Telefonika, prenio je EFE.

Njegovo stanje je ocijenjeno kao ozbiljno, prenosi Tanjug.

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Španija

trka bikova

povrijeđeni

San Fermin

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