Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe su izbodene, a ukupno 10 trkača je zadobilo povrede u posljednjoj trci sa bikovima na festivalu San Fermin.
Među povrijeđenima su 18-godišnjak iz Pamplone, koji je zadobio ubodnu ranu u butinu, i 46-godišnji muškarac iz Junkera de Enaresa u Gvadalahari, koji je zadobio ubodnu ranu u grudi u dijelu Telefonika, prenio je EFE.
Njegovo stanje je ocijenjeno kao ozbiljno, prenosi Tanjug.
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