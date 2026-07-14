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Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio Peru

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 10:56

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5.5 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u utorak, 14. jul 2026 u 10:21 časova po našem vremenu, na području centralnog Perua.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 131 kilometara jugoistočno od grada Kusko.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 103.2 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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Zemljotres

Peru

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