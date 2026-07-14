Dva jača zemljotresa pogodila Meksiko

Autor:ATV redakcija
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Dva zemljotresa, jačine 5,0 i 4,0 stepeni po Rihteru, danas su uzdrmala Meksiko, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar snažnijeg potresa bio je na dubini od 80 kilometara, blizu pacifičke obale na jugu zemlje.
Iako za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, očevici su na sajtu EMSC-a opisali da su potresi bili intenzivni, a da su se stolovi u kućama ljuljali.
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