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Dva jača zemljotresa pogodila Meksiko

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 07:14

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Dva zemljotresa, jačine 5,0 i 4,0 stepeni po Rihteru, danas su uzdrmala Meksiko, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar snažnijeg potresa bio je na dubini od 80 kilometara, blizu pacifičke obale na jugu zemlje.

Iako za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, očevici su na sajtu EMSC-a opisali da su potresi bili intenzivni, a da su se stolovi u kućama ljuljali.

(telegraf)

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Zemljotres

Meksiko

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