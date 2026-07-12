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Suša u jednoj afričkoj zemlji uništila je usjeve: Ljudi umiru od gladi

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ATV redakcija
12.07.2026 08:08

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Африка
Foto: pexels/ Penfran Tanzania

Vlada Ugande potvrdila je da je najmanje 16 ljudi umrlo od gladi posljednjih nedjelja u sjeveroistočnom regionu Karamodža, koji je pogodila dugotrajna suša. Poljoprivrednici navode da su ostali bez usjeva jer od aprila, kada počinje sezona sadnje, u tom području nije bilo kiše ili je pala samo mala količina kiše, piše Bi-Bi-Si .

Premijerka Robina Nabadža rekla je da su hiljade porodica ostale bez hrane nakon što je suša uništila useve. Ona je rekla da će njena kancelarija u ponedjeljak zatražiti odobrenje vlade za nabavku dodatnih zaliha za pogođena područja. Vlada je saopštila da je već počela sa distribucijom hitne pomoći u hrani.

Uzroci nestašica

Velike površine kukuruza, sirka i soje su potpuno osušile, što je uništilo nade u rekordnu žetvu. Stručnjaci upozoravaju da su stalne nestašice hrane u regionu rezultat klimatskih promjena, nedovoljnih padavina, krčenja šuma, prekomjerne ispaše i štetočina. Svi ovi faktori zajedno čine lokalne zajednice sve ranjivijim na glad. Zato stručnjaci pozivaju na bolje prognoze, ulaganja u sisteme za navodnjavanje i sadnju useva otpornih na sušu.

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Polusušni sjeveroistok Ugande se i ranije suočavao sa katastrofalnom nestašicom hrane. Prema izvještaju zvaničnog tijela za ljudska prava, 2022. godine je više od 2.200 ljudi umrlo od gladi i srodnih bolesti u tom regionu. Situacija u to vrijeme izazvala je nevjericu kada je tadašnji ministar spoljnih poslova, Henri Okelo Orjem, nazvao one koji su umrli od gladi „idiotima“. Tvrdio je da Uganda ima povoljnu klimu i plodno zemljište i da bi ljudi trebalo da budu u mogućnosti da sami uzgajaju hranu.ž

(indeks)

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Afrika

Uganda

Umiru od gladi

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