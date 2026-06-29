Logo
Large banner

Eustahio u nadoknadi poslao Kanadu u osminu finala Mundijala

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 06:45

Komentari:

0
Јужна Африка и Канада СП 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andre Penner

Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva pobedom od 1:0 nad Južnom Afrikom.

Kanada je zasluženo slavila i prvi put u istoriji stigla do trijumfa u nokaut fazi Mundijala, nakon što prethodno nikada nije prošla ni grupu.

Ekipa Džesija Marša je bila mnogo bolji rival, naročito u drugom dijelu, a sve su krunisali u drugom minutu nadoknade pogotkom Eustahija.

Od prvog minuta Kanađani su preuzeli inicijativu i češće boravili na polovini protivnika. Već u 22. minutu Derek Kornelijus je poslije prekida šutirao glavom, ali je golman Južne Afrike Ronven Vilijams odlično intervenisao.

Kanada je nastavila da pritiska i do kraja prvog poluvremena propustila još nekoliko dobrih prilika. Najbliži pogotku bio je Tajon Bjukenan u 44. minutu, ali je Vilijams još jednom pokazao odlične reflekse i sačuvao svoju mrežu.

Prethodno je Modiba izbacio loptu sa gol linije posle pokušaja Bombita, koji je već vidio u mreži.

Južna Afrika je u prvom dijelu pretila uglavnom udarcima sa distance, a najopasniji bio je Teboho Mokoena, čiji je pokušaj sa više od dvadeset metara završio u naručju Maksima Krepoa.

U nastavku je Kanada nastavila sa napadima. Tanitoluva Oluvaseji i Džonatan Dejvid propustili su dvije velike prilike sredinom drugog poluvremena, a Ronven Vilijams je ponovo bio najzaslužniji što je rezultat ostao nepromijenjen.

S druge strane, Južna Afrika je najbolju priliku imala u 85. minutu, kada je Osvin Apolis posle solo prodora snažno šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je Krepo odličnom intervencijom spriječio vođstvo afričke selekcije.

Kada se činilo da će meč biti okončan bez pobjednika, Kanada je stigla do gola vrijednog tri boda. Poslije odbijene lopte na ivici šesnaesterca, Stiven Eustahio je najbolje reagovao i preciznim udarcem pogodio donji lijevi ugao gola za konačnih 1:0.

Kanada je tokom čitavog susreta imala više udaraca ka golu rivala i bila opasnija u završnici, dok je Južna Afrika disciplinovanom igrom i dobrim intervencijama golmana Vilijamsa dugo odolevala pritisku.

Pred više od 69.000 gledalaca, Kanađani su tako stigli do važne pobjede u dramatičnoj završnici, dok će Južna Afrika propuštene prilike i primljeni pogodak u nadoknadi vremena dugo pamtiti.

Kanada će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između Maroka i Holandije.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Južna Afrika

Kanada

Fudbal utakmica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Душан Влаховић

Fudbal

Turci ponudili bogat ugovor Vlahoviću

14 h

0
Вицо Зељковић о мечу са САД: Уз добру дефанзиву и контре БиХ има шансу

Fudbal

Vico Zeljković o meču sa SAD: Uz dobru defanzivu i kontre BiH ima šansu

15 h

2
Слаб одзив за НБА Европу

Fudbal

Slab odziv za NBA Evropu

17 h

0
Меси на утакмици с Алжиром

Fudbal

Mesi ima najlakši put ka tituli u istoriji Svjetskog prvenstva

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

11

17

Mora vratiti novac studentima: Denis Prcić osuđen na tri godine zatvora

11

15

Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

11

07

„Radije ću ovdje poginuti nego da bježim“ - svjedočanstvo Željka Lazića

10

58

Misteriozna čestica putovala 11 milijardi godina: Otkriveno odakle je došla

10

57

Ekipa „3×3 Eling Teslić” osvojila turnir A kategorije u Doboju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner