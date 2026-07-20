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Biciklisti po kršu i kamenju u trci za sirom

Autor:

Bojan Nosović
20.07.2026 21:05

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Бициклисти по кршу и камењу у трци за сиром
Foto: ATV

Preko krša i kamenjara na plus četrdeset i tako duže od 4 kilometra , sve to za jedan sirac sira. Tradicionalno po 15 put u trebinjskom selu Žakovo održana je biciklistička trka „Za sirac sira“. Ivan Soldo iz Posušja je na teškoj stazi ostavio sve iza sebe.

"Svake godine je jako vrućine ali sam više navikao, staza je zahtjevna dosta ima brda, spustevi su isto tehnički zahtjevni tako da zahtjeva maksimalan napor", kaže Ivan Soldo iz Posušja.

Naporno je bilo i damama ali odustajanja nije bilo.

"Izvrsna je organizacija, jest da je bilo malo vruće ali za nas sportiste je to samo jedna mala prepreka koju mi naravno moramo preći i evo kruna toga svega je državno zlato", kaže Karla Kustura iz Travnika.

Trebinjski biciklistički klub Vučiji zub je organizator ove trke. Zadovoljni su jer je sve proteklo u najboljem redu.

"Evo kao što ste i rekli 15 trka jubilarna, pet godina gluba, treće Državno prvenstvo koje smo organizovali. Sve je proteklo u najboljem redu, ono što je uvijek najbitnije u svakoj trci je da nema povreda", kaže Aleksandar Spaić, BK Vućiji Zub Trebinje.

"Bilo je jako mnogo učenika, uprkos ovoj vrućini herecegovačkoj dosta je bilo prijavljenih", kaže Biljana Krtalić, sudija.

Održane su trke u više kategorija, takmičili su se mališani pa rekreativce a onda je održana glavna trka koja je i Državno prvenstvo. Dan ranije je održana jedna kraća trka.

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biciklistička trka

Trebinje

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