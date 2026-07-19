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Poginula poznata bokserka, šampioni se opraštaju od nje

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 15:10

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Хана Реп
Foto: Instagram

Američka bokserka Hana Rep poginula je u 26. godini u saobraćajnoj nesreći u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti.

Prema zvaničnom izvještaju, nesreća se dogodila dok je vozila bicikl, kada ju je udario automobil čiji je vozač prethodno iznenada krenuo unazad.

Kako se navodi, automobil je najprije pretekao sportistkinju, zatim se zaustavio, a potom naglo krenuo u rikverc i udario je. Vozač je odmah uhapšen i protiv njega će biti podignuta optužnica za ubistvo iz nehata.

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Rep je rođena u Indijani, a prije nego što se posvetila boksu bavila se atletikom. Profesionalnu karijeru započela je 2024. godine, dok je istovremeno radila puno radno vrijeme kao inspektor za zaštitu od požara.

Posljednji meč u karijeri odradila je u junu ove godine, kada se u Orlandu borila za VBC titulu svjetske šampionke u lakoj kategoriji. Tada je poražena od Tijare Braun, a profesionalnu karijeru završila je sa učinkom od osam pobjeda, jednog poraza i jednog neriješenog meča.

Od Hane Rep oprostio se predsednik VBC-a Maurisio Sulejman.

"Bila je izuzetna djevojka u ringu, ali prije svega, neprocjenjiv i voljen član naše kompletne bokserske porodice", poručio je.

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Emotivnu poruku uputila je i aktuelna šampionka Tijara Braun, koja je upravo protiv Hane branila pojas.

"Hana mi je tražila autogram tik pred sam početak meča. To mi je potpuno ispunilo srce toplinom, jer smo se u tom momentu bukvalno spremale za rat u ringu, a ona je pokazala takvo poštovanje i veličinu. Imale smo strašnu borbu i bila mi je istinska čast što sam dijelila ring sa njom", pisao je u emotivnoj poruci šampionke, prenosi "Informer".

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Tagovi :

Hana Rep

boks

tragedija

nesreća

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