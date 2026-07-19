Logo

Iranci objavili snimak: Uništili smo američki Riper

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 23:02

Komentari:

0
Уништавање Рипера
Foto: Screenshot / X

Iranski mediji objavili su snimak za koji se tvrdi da prikazuje obaranje američkog drona Em Kju-9 Riper.

Dron je navodno oboren juče kod obale Asalujeha u provinciji Bušer na jugu Irana, a napad je izvela Mornarica Islamske revolucionarne garde (IRGC-N).

Грађани изрибали Бојана Кресојевића

Banja Luka

Lažeš čim zineš, ti ne radiš u Vodovodu: Građani izribali Kresojevića

Iranska vojska saopštila je danas da je njena protivvazdušna odbrana (PVO) oborila dron, dok je ranije navela i da je presrela i uništila američku krstareću raketu.

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je fotografiju onoga što je opisala kao oštećenu bespilotnu letjelicu.

Iranska vojska je ranije saopštila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane "presreli i uništili američku krstareću raketu" na zapadu zemlje, kao i da su oborili "neprijateljsku bespilotnu letjelicu", prenosi "Al Džazira".

Prema navodima iranskih medija, američke snage su početkom ove godine počele da koriste bespilotne letjelice LUKAS odnosno borbene bespilotne sisteme niske cijene, u operacijama protiv Irana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нова ескалација: Америка шаље борбене авионе

Svijet

Nova eskalacija: Amerika šalje borbene avione

4 h

0
Украјина на мети звијери Х-22

Svijet

Ukrajina na meti zvijeri H-22

6 h

0
Засједање због баклаве: Азербејџан и Турска поднијели захтјев Унеску

Svijet

Zasjedanje zbog baklave: Azerbejdžan i Turska podnijeli zahtjev Unesku

9 h

0
Авион

Svijet

EES utrostručio vrijeme čekanja, putnici propuštaju letove

10 h

0

  • Najnovije

00

02

Španija je prvak svijeta: Tores probio sjajnog Martineza za istoriju

23

22

Susret Đokovića i Ronaldinja zasjenio finale Mundijala - VIDEO

23

09

Poznat identitet dvojice poginulih mladića

23

02

Iranci objavili snimak: Uništili smo američki Riper

22

39

Lažeš čim zineš, ti ne radiš u Vodovodu: Građani izribali Kresojevića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima