Iranci objavili snimak: Uništili smo američki Riper

Iranski mediji objavili su snimak za koji se tvrdi da prikazuje obaranje američkog drona Em Kju-9 Riper.

Dron je navodno oboren juče kod obale Asalujeha u provinciji Bušer na jugu Irana, a napad je izvela Mornarica Islamske revolucionarne garde (IRGC-N).

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Iranska vojska saopštila je danas da je njena protivvazdušna odbrana (PVO) oborila dron, dok je ranije navela i da je presrela i uništila američku krstareću raketu.

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je fotografiju onoga što je opisala kao oštećenu bespilotnu letjelicu.

Video footage published Sunday by Iranian channels claims to show the shoot down of a U.S. Air Force MQ-9 Reaper yesterday off the coast of Asaluyeh in the Bushehr Province of Southern Iran, carried out by elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGC-N). pic.twitter.com/5nBCuyPSDm — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

Iranska vojska je ranije saopštila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane "presreli i uništili američku krstareću raketu" na zapadu zemlje, kao i da su oborili "neprijateljsku bespilotnu letjelicu", prenosi "Al Džazira".

Prema navodima iranskih medija, američke snage su početkom ove godine počele da koriste bespilotne letjelice LUKAS odnosno borbene bespilotne sisteme niske cijene, u operacijama protiv Irana.