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Ukrajina na meti zvijeri H-22

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 17:26

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Украјина на мети звијери Х-22

Ukrajinski vojni izvori prethodno su upozorili na mogući masovni ruski udar, a prema navodima monitoring kanala, bombarderi Tu-22M3 ispalili su projektile H-22/H-32 ka području Odese.

Prethodno su analitičari i nadzorni kanali upozorili na opasnost od ruskog masovnog udara na Ukrajinu, prenosi "Alo".

"Lansiranja će biti izvršena oko 15.30 časova. Kao što je i najavljeno, Odesa, budi spremna za napad", prenijeli su ranije ukrajinski vojni izvori neposredno prije nego što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Šta su rakete H-22 i H-32?

Raketa H-22 "Oluja" (NATO klasifikacija Kičen) prvobitno je razvijena u Sovjetskom Savezu kao protivbrodska raketa dugog dometa, dizajnirana za uništavanje nosača aviona.

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Zbog svoje izuzetno velike brzine, koja u završnoj fazi leta dostiže preko 4.000 km/h (oko 3,5 Maha), i strme putanje obrušavanja, ova raketa predstavlja izuzetno težak cilj za standardne ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane.

Njena modernizovana verzija, H-32, posjeduje poboljšani motor i napredniji sistem navođenja, što joj omogućava još veći domet i otpornost na elektronsko ometanje.

Kada se ispale sa visoko-operativnih bombardera Tu-22M3, ove rakete nose bojeve glave teške blizu jedne tone, zbog čega udari na infrastrukturu imaju razarajuće posljedice.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

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