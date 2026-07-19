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Bukti požar na popularnom grčkom ostrvu, naređena evakuacija

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 13:27

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Саламина, острво у Грчкој
Foto: Sman Younas / Pexels

Veliki požar buknuo je danas na grčkom ostrvu Salamina, vatra je stigla do kuća, a stanovnicima je poslato upozorenje za evakuaciju.

Putem sistema 112 stanovnici oblasti Panorama Selinija pozvani su da napuste svoje domove i krenu ka plaži, prenosi "Katimerini".

U gašenju požara angažovano je 90 vatrogasaca, 23 vozila, dva aviona i jedan helikopter.

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Iz Vatrogasne službe kažu da je vatra stigla do kuća, ali se oko podneva situacija činila povoljnijom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Grčka

požar

evakuacija

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