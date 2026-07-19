Virus i dalje hara: Sve više preminulih od ebole

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Broj smrtnih slučajeva prouzrokovanih ebolom u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 893, objavila je Vlada.

Vlada je navela da je broj zaraženih porastao na 2.267. Hronika Banjalučanin otišao baciti smeće, lopov mu ušetao u stan i ukrao novac Prema izvještaju o epidemiološkoj situaciji zaključno sa subotom, u prethodna 24 časa potvrđeno je 86 novih slučajeva zaraze i 29 novih smrtnih slučajeva, prenosi Srna.

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