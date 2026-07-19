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Virus i dalje hara: Sve više preminulih od ebole

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 11:48

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Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

Broj smrtnih slučajeva prouzrokovanih ebolom u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 893, objavila je Vlada.

Vlada je navela da je broj zaraženih porastao na 2.267.

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Prema izvještaju o epidemiološkoj situaciji zaključno sa subotom, u prethodna 24 časa potvrđeno je 86 novih slučajeva zaraze i 29 novih smrtnih slučajeva, prenosi Srna.

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Tagovi :

ebola

Ebola virus

virus

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