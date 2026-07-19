Španija - Argentina prenos: Furija objedinila dvije titule

Titulu svjetskog prvaka branila je Argentina ali je nije odbranila. Španija se popela na tron i objedinila titule prvaka Evrope i svjeta.

Prenos utakmice uživo:

Produžeci

120 + 5'- Španija je prvak svijeta

120+1' - Nakon još jednog kornera uslijedila je nova prilika za Argentinu. Mekalister je vratio loptu do Simeonea koji propušta sjajnu priliku i šalje loptu preko gola.

120' - Prva prava prilika za Argentinu. Probao je Senesi, ali je odbrana Španije blokirala pokušaj i izbacila loptu u korner.

113' - Još jedan poništen gol Španije. Tores je sam izbio ispred Martineza, ali je bio u ofsajdu.

105' - GOOOOOL - Poklekao je Martinez na startu drugog produžetka. Španija vodi. Loptu u gol je zakucao Feran Tores.

105 + 3' - Kraj prvog produžetka

103' - Evo i pokušaja Mikela Merina. Očešao je ovu loptu, ali ona odlazi pored gola.

96' - Španija je nastavila u istom ritmu kao i u regularnom dijelu igre i uspjela da zatrese mrežu. Pogodio je Niko Vilijams. Ipak, Vinčić svira faul i poništava gol zbog prekršaja Merina nad Otamendijem.

90' - Počeli su produžeci. Argentina ima igrača manje.

Drugo poluvrijeme

To je to. Gledaćemo produžetke.

9+8' - Kakav šut Jamala iz slobodnog udarca. Međutim, Martinez ostaje junak Argentine. Izvadio nestvarno tešku loptu iz gola.

9+3' - Drugi žuti za Enca. Vinčić mu je pokazao put ka svlačionici. Skupo je koštala Argentinu agresivna igra.

83‘ - Argentinci vidno nervozni. Služe se svim metodama da ovaj meč odvedu u produžetke. Simeone je maloprije natrčao na rivala, za šta nije sankcionisan. Ipak, iste sreće nije bio Enco Fernandes nakon burnog protesta zbog nedosuđenog faula.

81' - Ne posustaje Martinez. Laport je pokušao, ali golman Argentine dolazi do osme odbrane na ovom meču.

78' - Kubarsi pokušava da zatrese mrežu, ali Martinez upisuje novu odbranu.

65' - Utisak je da evropska selekcija želi da završi posao unutar 90 minuta, dok je plan Argentinaca u potpnosti drugačiji. Sve je započeo udarac Danija Olma sa distance. "Žabica" je umalo prevarila Martinesa. U nastavku dva kornera, poslije kojih nije bilo većih opasnosti.

55‘ - Španci prokockali priliku. Ojarsabal je povukao loptu i proigrao Ruisa koji je bio duboko u protivničkom šesnaestercu. Nije dobro bio okrenut vezista, te je umjesto prodora ili šuta odlučio da je vrati Ojarsabalau. Bio je to potez više.

52‘ - Vinčić ponovo maše kartonom. Neverovatni Paredes... Tek što je ušao u igru, iskusni Paredes stvara probleme na terenu. U trenutku kada mu lopta nije bila ni blizu, udario je Rodrija kog je čuvao. Vinčić ga je odmah javno opomenuo, on je drugi nakon Martinesa koji je završio meč u prvom poluvremenu.

46‘ Odmah prijete Španci. Nižu se greške Argentinaca, najprije Otamendija, a onda Taljafika. Nakon one beka "gaučosa" su zaprijetili rivali. Šutirao je Baena sa ivice šesnaesterca, ali brani Martines.

45' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Prvo poluvrijeme

45 + 4' - Kraj prvog poluvremena. Španija nešto konkretnija, ali bez golova u prvom dijelu.

43' - Prijete Španci. Namjestio se Mark Kukurelja, šutirao je po zemlji. Ipak, lopta odlazi pored gola.

41' Slovenački sudija se konačno hvata za džep. Lisandro Martinez pravi oštar faul i zaslužuje žuti karton.

39' - Tek pred finiš prvog dijela igra se opet rasplamsala. Sa ivice kaznenog prostora je šutirao iz prve Ojarsabal. Međutim, isuviše je to slabog inteziteta bilo da savlada Martinesa i postigne svoj šesti gol – nešto što jednom Špancu nikada nije uspjelo.

20' - Nakon uvodnog zaleta Španije igra se poprilično umrtvila, pa nema nekih uzbuđenja.

14' - Neoprezan start Aleksisa Mekalistera. Na zemlji se u bolovima našao Dan Olmo. Slavko Vinčić odlučuje da ne pokaže žuti karton vezisti Argentine, zanimljiva odluka.

5‘ - Umalo gol za Špance

Reklo bi se da Argentinci ostavljaju previše prostora Jamalu po desnoj strani.

Ovaj je to umalo kaznio, ali je lopta poslije njegovog udarca odbijena od protivničke fudbalere.

Vratila mu se ona u nastavku akcije, pokušao je da je vrati na sredinu peterca, ali je izbijena.

3‘ - Visok presing Španca

Nije da donosi rezultat, ali uvodni minuti prolaze u znaku upornih Španca.

1' - Počela je utakmica