Haos u Njujorku, moguće da će finale biti pomjereno

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ozbiljne oluje i obilne kiše u Njujorku i okolini izazvale su poplave i haos u saobraćaju, prenose brojni mediji iz SAD, što bi moglo da se odrazi i na finale Svjetskog prvenstva.
Poplavljene ulice koje liče na rijeke, prokišnjavanje u metrou, kao i automobili koji se bore sa teškim uslovima, uobičajeni su prizori u "Velikoj jabuci" nekoliko sati prije finala Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
Mnogi snimci na društvenim mrežama jasno pokazuju velike probleme u gradu pred veliko finale Mundijala 2026, koje čitav svijet sa nestrpljenjem čeka, prenosi "Sportal".
Da li će ovo i koliko uticati na samo finale, ostaje da se vidi. Jasno je da će svima biti otežan dolazak na stadion, a da li će kiša i nevrijeme pomjeriti finale, biće jasnije u narednim satima.
Today New York experienced flooding after severe thunderstorms moved across the city, carrying unusually high levels of moisture.— Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) July 19, 2026
Parts of the metropolitan area received between two and three inches of rain in a single hour, overwhelming drainage systems and flooding streets,… pic.twitter.com/GbKvLlX4dL
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
9 h0
Fudbal
11 h0
Fudbal
23 h0
Fudbal
1 d0
Najnovije
19
13
19
06
18
59
18
58
18
52
Trenutno na programu