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Haos u Njujorku, moguće da će finale biti pomjereno

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ATV redakcija
19.07.2026 16:37

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Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено
Foto: Tanjug / AP / Marcio J. Sanchez

Ozbiljne oluje i obilne kiše u Njujorku i okolini izazvale su poplave i haos u saobraćaju, prenose brojni mediji iz SAD, što bi moglo da se odrazi i na finale Svjetskog prvenstva.

Poplavljene ulice koje liče na rijeke, prokišnjavanje u metrou, kao i automobili koji se bore sa teškim uslovima, uobičajeni su prizori u "Velikoj jabuci" nekoliko sati prije finala Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.

Mnogi snimci na društvenim mrežama jasno pokazuju velike probleme u gradu pred veliko finale Mundijala 2026, koje čitav svijet sa nestrpljenjem čeka, prenosi "Sportal".

Da li će ovo i koliko uticati na samo finale, ostaje da se vidi. Jasno je da će svima biti otežan dolazak na stadion, a da li će kiša i nevrijeme pomjeriti finale, biće jasnije u narednim satima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Njujork

Poplave

Španija Argentina

Španija Argentina prenos

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