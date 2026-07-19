Haos u Njujorku, moguće da će finale biti pomjereno

Ozbiljne oluje i obilne kiše u Njujorku i okolini izazvale su poplave i haos u saobraćaju, prenose brojni mediji iz SAD, što bi moglo da se odrazi i na finale Svjetskog prvenstva.

Poplavljene ulice koje liče na rijeke, prokišnjavanje u metrou, kao i automobili koji se bore sa teškim uslovima, uobičajeni su prizori u "Velikoj jabuci" nekoliko sati prije finala Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.

Mnogi snimci na društvenim mrežama jasno pokazuju velike probleme u gradu pred veliko finale Mundijala 2026, koje čitav svijet sa nestrpljenjem čeka, prenosi "Sportal".

Da li će ovo i koliko uticati na samo finale, ostaje da se vidi. Jasno je da će svima biti otežan dolazak na stadion, a da li će kiša i nevrijeme pomjeriti finale, biće jasnije u narednim satima.