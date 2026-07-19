Spektakl na Mundijalu: Engleska u meču sa 10 golova osvojila bronzu

Engleska je nakon nevjerovatne pobjede nad Francuskom, rezultatom 6:4, osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Meč u Majamiju ponudio je deset golova, het-trik Bukaya Sake, gotovo nestvaran povratak Francuza i konačnu odluku u osmom minutu sudijske nadoknade.

Engleska je poslije prvog poluvremena vodila čak 4:0, ali je Francuska u nastavku postigla četiri gola i u 96. minutu prišla na samo 4:5.

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Nadu Francuza da mogu napraviti jedno od najvećih čuda u istoriji Mundijala ugasio je Jude Bellingham, koji je dva minuta kasnije postavio konačnih 4:6.

Ovo je prvi put da Engleska osvaja bronzanu medalju nakon neuspjeha u utakmicama za treće mjesto 1990. i 2018. godine.