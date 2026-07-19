Zasjedanje zbog baklave: Azerbejdžan i Turska podnijeli zahtjev Unesku

Azerbejdžan i Turska zajednički su podnijeli zahtjev Unesku za zaštitu baklave i uvođenje ove tradicionalne poslastice na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ali je ova inicijativa izazvala negodovanje brojnih susjednih zemalja.

Baklava je popularna u dvadesetak zemalja – u Turskoj, širom Balkana, na Bliskom istoku i oblasti Kavkaza, centralne i južne Azije, ali svaka zemlja ima svoju varijantu pripremanja ovog kolača i mnoge je smatraju svojim kulinarskim nasljeđem.

Svojatanje baklave počelo je 2013. godine kada je Evropska komisija registrovala ovu poslasticu iz Gaziantepa, turske prijestonice baklave, kao proizvod sa zaštićenom geografskom oznakom i nazivom "Antep Baklavasi".

Turska istoriografija insistira na tome da je baklava u svom modernom obliku nastala u osmanskom Istanbulu, grčki istoričari tvrde da je ovaj kolač izmišljen u Vizantijskom carstvu, iz kojeg je stvorena i savremena Grčka, a još 15-ak zemalja na tlu Evrope i Azije smatra da baklava pripada njima.

Grčki poslanici u Evropskom parlamentu su u januaru prošle godine podnijeli prigovor u kojem ističu grčko porijeklo baklave i izražavaju zabrinutost zbog toga što Azerbejdžan i Turska polažu pravo na ovaj specijalitet.

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Inicijativa Azerbejdžana i Turske u vezi sa baklavom uslijedila je nekoliko mjeseci nakon što je jedan restoran u Solunu zatražio od Uneska da prizna "pacu", vrstu tradicionalnog čorbastog jela, kao autentično grčko jelo.

Turski mediji su odmah osporili grčki zahtjev tvrdeći da je ta čorba zapravo turskog porijekla, navodeći kao dokaz zapise putopisca Evlije Čelebije iz 17. vijeka.

Rasprave u okviru Uneska o statusu nekog jela vode se svake godine, a mnoge države smatraju da je ovo priznavanje statusa svojevrstan zaštitni znak.

U praksi oznaka Uneska u većini slučajeva znači veoma malo jer ova organizacija ne obezbjeđuje ni novac, ni garantovanu podršku, a izostaje i bilo kakav značajniji nastavak promotivnih aktivnosti nakon dod‌jele statusa.

Da li će baklava steći veću vidljivost kao azerbejdžansko-turska poslastica biće poznato nakon zasjedanja Uneska u decembru.