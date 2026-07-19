EES utrostručio vrijeme čekanja, putnici propuštaju letove

Novi sistem kontrole granica Evropske unije gotovo je utrostručio vrijeme koje državljani Velike Britanije provode na pasoškoj kontroli, čak i nakon određenih poboljšanja, izjavio je direktor aerodroma u Rimu Ivan Basato.

U međuvremenu, avio-kompanija Rajaner je pozvala putnike koji ovog ljeta putuju u Evropu da računaju na duža čekanja, prenosi Bi-Bi-Si.

Portugalske granične vlasti na aerodromu u Faru saopštile su da novi sistem ulaska i izlaska iz EU (EES) ima tehničke probleme, ali su istakle da bi redovi trebalo brzo da se smanje.

Evropska komisija navela je da su na većini aerodroma u EU poremećaji ograničeni i da će nastaviti da pruža podršku državama članicama u primjeni sistema.

Novi digitalni sistem EES zahtijeva od državljana zemalja koje nisu članice EU, a ulaze u šengenski prostor, da prilikom dolaska registruju otiske prstiju i fotografiju.

Podaci se provjeravaju prilikom izlaska iz zone Šengena.

Registracija se najčešće obavlja putem automatizovanih uređaja, takozvanih kioska, a u nekim slučajevima uz pomoć graničnih službenika, na primjer za decu mlađu od 12 godina.

Novi postupak i oprema uvode se postepeno od oktobra.

Pojedini evropski aerodromi već su zabilježili višesatna čekanja na pasoškoj kontroli, a neki putnici su prijavili da su zbog toga propustili letove.

Rajaner je ove nedjelje ocijenio da "neuspješno uvođenje EES sistema" izaziva nepotrebna kašnjenja i duge redove, pozvavši putnike iz Velike Britanije da planiraju dodatno vrijeme za putovanje i budu spremni na produženo čekanje.

Na rimskom aerodromu Fjumičino, jednom od najprometnijih u Evropi, putnici su navodili da su zbog nove procedure čekali između 45 minuta i dva sata.

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Glavni direktor za avijaciju rimskog aerodroma Fjumičino Ivan Basato rekao je da je uvođenje mogućnosti registracije otisaka prstiju i fotografija putem elektronskih izlaza značajno poboljšalo situaciju, ali da je procedura i dalje složena.

Prema njegovim riječima, vrijeme potrebno britanskim državljanima za prolazak granice povećalo se sa sedam na oko 20 minuta.

"Nismo još dostigli nivo kvaliteta procesa kakav je bio pre EES sistema", rekao je Basato, dodajući da čekanja od jednog ili dva sata 'nisu prihvatljiva' za aerodrom koji se oslanja na savremenu tehnologiju".

On je ocijenio da je potrebno hitno riješiti određene probleme u sistemu, posebno otklanjanjem nepotrebnog ponavljanja procedura.

Probleme sa novim sistemom prijavili su i putnici na aerodromu u Faru u Portugalu.

Šef granične policije Pedro Oliveira rekao je da se čekanje koje je ranije trajalo oko 10 minuta ponekad produži na više od 30 minuta.

Oliveira je naveo da su duža čekanja uglavnom posljedica velikog broja putnika iz Velike Britanije, ali je istakao da putnici ne treba da budu zabrinuti, jer se situacija brzo poboljšava.

Prema njegovim riječima, tehnički problemi u sistemu EES i dalje se povremeno javljaju.

Zbog povezanosti servera širom EU, kvar u jednoj zemlji može da utiče i na druge članice.

"Ponekad dolazi do problema sa serverima Evropske unije. Nekada se sistem sruši u svim državama članicama istovremeno i potrebno je nekoliko minuta da se ponovo pokrene", rekao je Oliveira.

On je dodao da su takvi problemi sada rjeđi, dok su vlasti angažovale dodatne granične službenike kako bi ubrzale procedure.

Države članice EU mogu privremeno da obustave primenu EES sistema u vanrednim okolnostima, ali zahtjevi aerodroma i avio-kompanija da se to omogući unaprijed tokom perioda velike gužve za sada nisu prihvaćeni.