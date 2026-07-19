Jak zemljotres pogodio Peru, ima mrtvih

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Najmanje pet ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio pokrajinu Čupaka u Peruu, saopštili su zvaničnici.
Desetine kuća su se srušile u mjestu Čongos Baho u Čupaki, kao i istorijski spomenik krst "Kanikruz", star 500 godina, prenosi portal Peru 21.
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Usljed zemljotresa je nestala struja širom pokrajine i da su hitne službe i dobrovoljci na terenu.
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