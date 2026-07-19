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Jak zemljotres pogodio Peru, ima mrtvih

19.07.2026 10:21

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Јак земљотрес погодио Перу, има мртвих
Foto: Printskrin/Jutjub

Najmanje pet ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio pokrajinu Čupaka u Peruu, saopštili su zvaničnici.

Desetine kuća su se srušile u mjestu Čongos Baho u Čupaki, kao i istorijski spomenik krst "Kanikruz", star 500 godina, prenosi portal Peru 21.

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Usljed zemljotresa je nestala struja širom pokrajine i da su hitne službe i dobrovoljci na terenu.

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Zemljotres

Peru

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