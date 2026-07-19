Dragana Mirković hitno u suzama prekinula koncert

Dragana Mirković se rasplakala na bini tokom nastupa u Hrvatskoj i bila je primorana da prekine koncert zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Pjevačica je prije osam dana nastupala na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, ali je zbog narušenog zdravlja morala da prekine nastup.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako je Dragana naslonjena na stolicu, plače i izvinjava se publici jer nije u mogućnosti da nastavi koncert.

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"Ja, nažalost, neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod ljekara. Hvala vam na razumijevanju. Nadam se da se sljedeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite", rekla je Dragana kroz suze, nakon čega je napustila salu, prenosi "B92".