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Dragana Mirković hitno u suzama prekinula koncert

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 18:52

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Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ
Foto: YouTube/printscreen

Dragana Mirković se rasplakala na bini tokom nastupa u Hrvatskoj i bila je primorana da prekine koncert zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Pjevačica je prije osam dana nastupala na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, ali je zbog narušenog zdravlja morala da prekine nastup.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako je Dragana naslonjena na stolicu, plače i izvinjava se publici jer nije u mogućnosti da nastavi koncert.

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"Ja, nažalost, neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod ljekara. Hvala vam na razumijevanju. Nadam se da se sljedeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite", rekla je Dragana kroz suze, nakon čega je napustila salu, prenosi "B92".

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Tagovi :

Dragana Mirković

koncert

Hrvatska

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Dragana Mirković hitno u suzama prekinula koncert

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