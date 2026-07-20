Logo

U dvorištu porodične kuće u Modriči izgorio automobil

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 11:43

Komentari:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

U dvorištu porodične kuće u Modriči juče je izgorio automobil.

Iz PU Doboj je saopšteno da je automobil potpuno izgorio usljed samozapaljenja. Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča, a ovom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba.

илу-брзи воз

Svijet

Mladić (26) ispao iz vagona koji je jurio 120 km/h

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Modriča,a o svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, navodi se u saopštenju PU Doboj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Modriča

požar

izgorio automobil

Komentari (0)

Pročitajte više

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

Društvo

Novi sistem za ulazak u EU ponovo se odgađa?

2 h

0
Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Srbija

Pretukao sina, pa pokušao da ga napadne nožem: Prijetio da će skočiti sa krova kako bi izbjegao hapšenje

3 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Muškarac iz Istočne Ilidže zadobio teške povrede: Sletio automobilom sa puta

3 h

0
Остали без хиљада евра: Пољска полиција пресрела камионе из БиХ

Auto-moto

Ostali bez hiljada evra: Poljska policija presrela kamione iz BiH

3 h

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Muškarac iz Istočne Ilidže zadobio teške povrede: Sletio automobilom sa puta

3 h

0
Саобраћајна несрећа у Сарајеву.

Hronika

U sudaru automobila i električnog trotineta povrijeđena jedna osoba

3 h

0
Мушкарац из БиХ ножем убио партнерку: Детаљи злочина у Словенији

Hronika

Muškarac iz BiH nožem ubio partnerku: Detalji zločina u Sloveniji

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Oluja napravila haos u BiH: Bilbord pao na ženu, završila na hirurgiji

4 h

0

  • Najnovije

13

56

Oglasilo se Tužilaštvo USK o napadu na srpske povratnike u Sanskom Mostu

13

54

Cvijanović: Onemogućeno stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva BiH

13

52

Napitak koji vraća snagu za pet minuta: Dodajte samo malo ovog začina u limunadu

13

43

Dodik: Rusija neće biti poražena, EU će dugo trpjeti posljedice svojih odluka

13

40

Carinik tražio mito od 5.000 evra da ''zažmiri'' na nepravilnosti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima