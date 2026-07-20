U dvorištu porodične kuće u Modriči izgorio automobil

Autor:ATV redakcija
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U dvorištu porodične kuće u Modriči juče je izgorio automobil.
Iz PU Doboj je saopšteno da je automobil potpuno izgorio usljed samozapaljenja. Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča, a ovom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba.
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Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Modriča,a o svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, navodi se u saopštenju PU Doboj.
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