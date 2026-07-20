Novi sistem za ulazak u EU ponovo se odgađa?

Evropska unija bi ponovo mogla odgoditi evropski sistem za putovanje ETIAS, koji bi trebalo da uvede novi način putovanja u EU za državljane trećih zemalja kojima ne treba viza.

Zvanično, iz Evropske komisije nema informacija o eventualnom novom odgađanju.

"ETIAS trenutno nije u funkciji i u ovom trenutku se ne primaju zahtjevi za odobrenja za putovanje. EU će obavijestiti javnost o tačnom datumu početka rada sistema ETIAS nekoliko mjeseci prije njegovog pokretanja", navode oni.

Ipak, ugledni britanski dnevnik Fajnenšl tajms tvrdi da ima pouzdane informacije da će sistem biti odgođen, i to barem do druge polovine naredne godine. Sistem je odgađan nekoliko puta već do sada, a posljednji rok kada je sistem trebalo da bude uveden je postavljen za kraj ove godine, pišu Nezavisne novine.

"Institucija koja je nadležna za ovaj sistem, Agencija EU za operativni menadžment velikih informacionih sistema u Odjeljenju za slobodu, bezbjednost i pravdu je priznala da rok za početak rada do kraja ove godine više nije moguće održati", navodi ovaj list.

Iako to niko ne želi zvanično da potvrdi, vjeruje se da je osnovni razlog za odgađanje haos koji je uslijedio nakon uvođenja EES-a, odnosno sistema za digitalnu biometrijsku registraciju putnika koji ulaze u EU.

Sistem je počeo s radom krajem prošle godine, a brojni aerodromi u Evropi suočeni su s velikim gužvama, dok su zabilježeni slučajevi da su avioni napuštali aerodrome sa svega nekoliko putnika jer većina nije uspjela da prođe pasošku kontrolu i registraciju.

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Uprkos tome, EU je prošle sedmice i zvanično objavila da neće biti ponovnog odgađanja ili suspenzije EES-a, uprkos gužvama.

Iz EU, naime, poručuju da nije moguće primjenjivati sistem u nekim državama, a u drugima ne, jer bi to moglo dovesti do nepravednih situacija u kojima bi putnici ostali zaglavljeni na graničnim prelazima.

Kako pojašnjavaju, djelimična suspenzija bi stvorila situacije u kojima bi putnik mogao ući u EU i biti registrovan, a izaći iz EU na prelazu na kojem se EES ne bi primjenjivao pa bi tehnički na sljedećem ulasku u EU mogao biti odbijen jer je formalno prekoračio broj dozvoljenih dana boravka u EU.

U EU takođe ističu da suspenzija EES-a nije ni potrebna jer od više hiljada graničnih prelaza ozbiljni problemi postoje na njih dvadesetak, pa su pozvali zemlje članice gdje se ti prelazi nalaze da pojačaju implementaciju.

Pojašnjenja radi, kada je ETIAS u pitanju, radi se o formularu koji će svaki putnik popunjavati putem interneta prije ulaska u EU i odgovoriti na nekoliko osnovnih pitanja.

Zahtjevi će automatski biti procesuirani i u najvećem broju slučajeva ulazak će biti odobren u roku od nekoliko minuta. Iako je prvobitno bilo predviđeno da ETIAS košta sedam evra, naknadno je cijena povećana za oko tri puta.

Šta su EES i ETIAS

EES je sistem koji je prethodnica ETIAS-u i trebalo bi da uvede biometrijsku bazu podataka svih putnika, što bi trebalo da doprinese bezbjednosti putnika.

U Evropskoj komisiji su proteklih mjeseci i godina više puta uvjeravali da će EES ubrzati, a ne usporiti putovanje. Kada sistem profunkcioniše u potpunosti, to bi moglo biti moguće jer će formalno biti omogućeno da putnici skeniraju svoje pasoše na automatima, a s obzirom na to da su njihovi biometrijski podaci već u sistemu, bilo bi moguće automatski obaviti punu verifikaciju bez potrebe kontrole od strane graničnog policajca.

Na stranicama EU je prošle sedmice objavljeno da je do prošlog mjeseca u EES registrovano 108 miliona ulazaka i izlazaka, a da je ulaz odbijen oko 16.000 putnika.

U taj broj ubraja se odbijanje ulaska zbog prekoračenog broja dana boravka u EU, a u ovoj kategoriji vjerovatno je mnogo profesionalnih vozača sa zapadnog Balkana, koji su posebno pogođeni ovim novim mjerama.