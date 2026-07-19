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Veliki broj vjernika u manastiru stuplje

Autor:

Magdalena Gligić
19.07.2026 20:15

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Манастир Ступље
Foto: ATV

Zvona manastira Stuplje i ove godine okupila su brojne vjernika. Na svetu liturgiju stigli su iz svih krajeva Srpske i regiona. Ovde će se kažu pomoliti Bogu, pričestiti i uživati u druženju.

"Narod ima gdje da dođe, ima gdje da se okuplja, Bogu hvala, da nas bude u što većem broju da se okupljamo i družimo",

"Značaj naše vjere je velik i došao sam ovdje da se pričestim",

"Pričešće to je onako početak vjere a dalje po tradiciji da se očuvava i da mlađi ostanu uz vjeru, mislim daje to potrebno jer se svjet mijenja i postaje sve čudniji", govore vjernici za ATV.

Ovo je jedan od najznačajnijih vjerskih skupova. Okuplja vjerujući narod i čuva tradiciju kažu domaćini.

"Svake godine prvu nedjelju koja dolazi nakon praznika svetog apostola Petra i Pavla ovde u manastiru je svenarodni sabor", kaže Sinđel Georgije, sabrat manastira Stuplje i dodaje:

"U nedjelju po Petrovdanu taj isti dan proslavljamo i presvetu Bogorodicu portaitisu tako da je to zavidni dan kod nas u manastiru".

Nakon liturgije litija koju je predvodio Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem i episkop marčanski Sava. pridružio im se i Milorad Dodik koji je istakao kako je Hrišćanstvo napadnuto na Balkanu, kao što je bilo nekada na Bliskom istoku.

"Hrišćanstvo koje napadaju muslimani - Bošnjaci kroz političke aktivnosti ukidanja i smanjenja značaja Republike Srpske kroz laži koje stalno poturaju decenijama", rekao je Dodik i dodao:

"Zato svaki čovjek u Republici Srpskoj, svaki Srbin pravoslavac treba da odvoji nedjelju svetu za posjetu crkvi u svom mjestu ili svetinjama kao što je ova".

Srpska pravoslavna crkva je kroz najteža vremena čuvala srpski identitet, tradiciju i slobodarski duh, okupljajući narod kada je to bilo najpotrebnije. Zato je važno čuvati manastire i graditi hramove, te prenositi vrijednosti koje su sačuvale srpski narod na buduće generacije zaključio je predsjednik Dodik.

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Tagovi :

Manastir Stuplje

Milorad Dodik

pravoslavni vjernici

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