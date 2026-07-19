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Olujni vjetar, pljuskovi, led: Na pomolu novo nevrijeme

Autor:

Stevan Lulić
19.07.2026 16:06

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Олујни вјетар, пљускови, лед: На помолу ново невријеме
Foto: Pixabay

Novo nevrijeme na pomolu je u dijelovima Republike Srpske, nakon što su pojedinim područjima juče protutnjale nepogode, objavili su meteorolozi na svojim stranicama.

Na stranici BH Meteo najavljuju da se nevrijeme danas poslijepodne seli na sjever i sjeveroistok.

"Tako da se danas poslijepodne i večeras usljed jačeg razvoja oblačnosti u dijelovima sjeverozapadne, centralne, istočne, a glavninom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne očekuju lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Južnije, u Hercegovini, i danas bez padavina uz pretežno sunčano i vruće vrijeme", kažu meteorolozi.

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Dodaju da će na sjeveru i sjeveroistoku Bosne poslijepodne i naveče biti uslova za lokalno jače nevrijeme uz led, veću količinu kiše za kratko vrijeme i jak do olujan vjetar.

"Večeras i u noći na ponedjeljak(20.07.) sa sjevera prodor hladne frone i dolazak zahlađenja. Uz prodor hladne fronte prolazno u većem dijelu Bosne pojačan sjeverac uz ponegdje malo kiše. Od ponedjeljka svježije u Bosni, dok će Hercegovina na konkretnije osvježenje čekati do utorka(21.07.) naveče, kada će i tu prodorom hladnijeg zraka i sjeverca uz padavine zahladiti", zaključuje BH Meteo.

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