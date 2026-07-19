Gdje je danas mali Milija zbog kojeg su plakali svi Srbi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Priča o dječaku iz okoline Mionice na čija je nejaka pleća pala cijela kuća, štala, domaćinstvo, briga o mlađoj sestri i teško bolesnom ocu gledala se u suzama.
"Muka me natjerala", govorio je prije skoro 17 godina upravo mali Milija koji je silom prilika postao domaćin kuće i glava porodice, ne zato što je tako htio nego što je morao ne bi li sačuvao svoje najmilije i krov nad glavom.
Milija Jelić, tada tek dječačić, na čija se nejaka pleća sručilo sve, danas je snažan, zdrav i naočit momak koji se u međuvremenu i oženio i postao otac.
Od suza svake majke u Srbiji, koja je gledala kako se mali Milija muči ali i ne predaje, potekle su suze radosnice jer je nejako dijete izraslo u časnog čovjeka i poštenog domaćina.
Od trenutka kada mu se otac teško razbolio, sve je palo na malog domaćina i još manju domaćicu, sestricu Milicu, koji su radili sve samo da im se ognjište ne ugasi a kuća ne ostane pusta jer otac zbog bolesti nije mogao ništa, ni djeci svojoj da pomogne, prenosi "RTS".
Milija je sam muzao, kosio, kopao, orao, sijao, sadio, gledao kravu i poneko prase i brinuo se o bolesnom ocu i mlađoj sestri - nejaki dječačić snažniji umom i naumom od mnogih odraslih muškaraca jer je bilo važno samo jedno - preživjeti.
Majka ih je napustila kad je mala Milica imala samo 6 godina i nije se vratila pa je Milica osim škole i štale morala da preuzme i stari smederevac u trošnoj kući.
Da Milijina muka bude još veća, i do škole je valjalo pješačiti po 4 kilometra u jednom smjeru. I opet je stizao sve pa da se ponekad, kako je još kao dijete 2009. ispričao Branku Stankoviću u Kvadraturi kruga, i poigra sa drugarima.
Međutim, vidjevši njihove muke, dobri ljudi odasvud riješili su da djeci srede kuću, a malom Miliji nabave novi traktor. Malo po malo, Milija je od malog izrastao u pravog velikog domaćina - odškolovao se, zaposlio ali ostao u svojoj kući, na svom imanju, i poslije četiri godine zabavljanja sa svojom djevojkom - oženio se!
Nevjerovatna životna priča dječaka koji je nedaće pobijedio nadljudskom snagom.
Milija i njegova supruga danas imaju dvije kćerkice.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
5 h0
Društvo
11 h0
Društvo
11 h0
Društvo
23 h0
Najnovije
19
19
19
13
19
06
18
59
18
58
Trenutno na programu