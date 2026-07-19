Gdje je danas mali Milija zbog kojeg su plakali svi Srbi

Priča o dječaku iz okoline Mionice na čija je nejaka pleća pala cijela kuća, štala, domaćinstvo, briga o mlađoj sestri i teško bolesnom ocu gledala se u suzama.

"Muka me natjerala", govorio je prije skoro 17 godina upravo mali Milija koji je silom prilika postao domaćin kuće i glava porodice, ne zato što je tako htio nego što je morao ne bi li sačuvao svoje najmilije i krov nad glavom.

Milija Jelić, tada tek dječačić, na čija se nejaka pleća sručilo sve, danas je snažan, zdrav i naočit momak koji se u međuvremenu i oženio i postao otac.

Od suza svake majke u Srbiji, koja je gledala kako se mali Milija muči ali i ne predaje, potekle su suze radosnice jer je nejako dijete izraslo u časnog čovjeka i poštenog domaćina.

Od trenutka kada mu se otac teško razbolio, sve je palo na malog domaćina i još manju domaćicu, sestricu Milicu, koji su radili sve samo da im se ognjište ne ugasi a kuća ne ostane pusta jer otac zbog bolesti nije mogao ništa, ni djeci svojoj da pomogne, prenosi "RTS".

Majka ih ostavila još kao male

Milija je sam muzao, kosio, kopao, orao, sijao, sadio, gledao kravu i poneko prase i brinuo se o bolesnom ocu i mlađoj sestri - nejaki dječačić snažniji umom i naumom od mnogih odraslih muškaraca jer je bilo važno samo jedno - preživjeti.

Majka ih je napustila kad je mala Milica imala samo 6 godina i nije se vratila pa je Milica osim škole i štale morala da preuzme i stari smederevac u trošnoj kući.

Da Milijina muka bude još veća, i do škole je valjalo pješačiti po 4 kilometra u jednom smjeru. I opet je stizao sve pa da se ponekad, kako je još kao dijete 2009. ispričao Branku Stankoviću u Kvadraturi kruga, i poigra sa drugarima.

Međutim, vidjevši njihove muke, dobri ljudi odasvud riješili su da djeci srede kuću, a malom Miliji nabave novi traktor. Malo po malo, Milija je od malog izrastao u pravog velikog domaćina - odškolovao se, zaposlio ali ostao u svojoj kući, na svom imanju, i poslije četiri godine zabavljanja sa svojom djevojkom - oženio se!

Nevjerovatna životna priča dječaka koji je nedaće pobijedio nadljudskom snagom.

Milija i njegova supruga danas imaju dvije kćerkice.