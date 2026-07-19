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Prognoza koja ne obećava: Evo kako vrijeme donosi nedjelja

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 08:16

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Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas će prije podne na zapadu biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, lokalno uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima pretežno sunčano i toplo.

Od sredine dana očekuje se razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, prvo u brdsko-planinskim predjelima od zapada ka istoku, a zatim i u ostalim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslijepodne i uveče se na sjeveru i istoku očekuju jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Na jugu i jugoistoku tokom većeg dijela dana ostaje sunčano i najtoplije.

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Duvaće slab do umjeren zapadni ili promjenljiv vjetar, uveče na sjeveru u zonama pljuskova povremeno jak do olujni.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 30 do 35, na jugu oko 37, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.

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