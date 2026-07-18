Pale velike količine leda, nastala šteta: Planina u BiH se danas zabijelila

Tokom dana je na planini Vlašić došlo do nevremena, kada je pala veća količina leda.

Prema fotografijama s ove planine, može se vidjeti da je grad prekrio određene dijelove planine, a zabilježena je i šteta.

Dok su tokom dana uglavnom zabilježene ekstremno visoke temperature, poslijepodne je dijelove BiH pogodilo nevrijeme.

Kiša, grmljavina i snažan vjetar posebno su pogodili centralne dijelove, a određena područja je pogodio i grad.

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Već od sutra (nedjelja) slijedi postepena promjena vremena. U BiH će biti više oblačnosti uz lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će se u Hercegovini zadržati pretežno sunčano vrijeme. Na jugu će i temperature ostati veoma visoke, uz maksimalnih 39 stepeni, piše Kliks.

Izraženije osvježenje stiže početkom naredne sedmice. U ponedjeljak i utorak u većem dijelu BiH očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, uz osjetan pad dnevnih temperatura.