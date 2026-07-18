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U jeku sezone odmora: Na ovim granicama su najduža čekanja

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:55

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Појачан саобраћај на граничном прелазу Зупци, 18.07.2026.
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša i Zupci pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Na prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u BiH.

Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza - na izlazu i ulazu u Hrvatsku, prenosi Srna.

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Na ostalim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.

Iz AMS napominju da su gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima očekivani s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

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Tagovi :

Granični prelaz

AMS RS

godišnji odmor

gužve na granici

Gužva na granici

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