U jeku sezone odmora: Na ovim granicama su najduža čekanja

Autor:ATV redakcija
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Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša i Zupci pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.
Na prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u BiH.
Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza - na izlazu i ulazu u Hrvatsku, prenosi Srna.
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Na ostalim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.
Iz AMS napominju da su gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima očekivani s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.
Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
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