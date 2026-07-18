Poznato kada počinje rekonstrukcija puta Trebinje-Bileća

Autor:ATV redakcija
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Preduzete su pripremne aktivnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Trebinje-Bileća, a radovi procijenjene vrijednosti oko 11,5 miliona KM trebalo bi da počnu krajem godine, rečeno je Srni u javnom preduzeću "Putevi Republike Srpske".
Iz ovog preduzeća navode da je sačinjen glavni projekat rehabilitacije kao osnov za dalju realizaciju projekta.
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"Projektom je predviđena sanacija putnog pravca u dužini od približno 29 kilometara. Vrijednost radova će zavisiti od stanja tržišta u tom trenutku, a procijenjena je na 11.512.000 KM", dodaju iz "Puteva Republike Srpske".
Navode da je početak radova planiran krajem godine nakon sprovođenja neophodnih procedura i stvaranja uslova za uvođenje izvođača u posao.
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O svim narednim aktivnostima i dinamici realizacije projekta javnost će biti blagovremeno informisana, rekli su u javnom preduzeću "Putevi Republike Srpske".
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