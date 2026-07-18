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Visok stepen prijetnje: Uzbuna u Njemačkoj

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 14:36

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Њемачко полицијско возило на улици.
Foto: Pexels/Niklas Jeromin

Nemačka je podigla svoj bezbjednosni nivo sa dosadašnjeg "opšteg nivoa prijetnje" na "visok stepen prijetnje" zbog sve većeg broja bezbjednosnih izvještaja i obavještajnih saznanja, izjavio je danas njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint.

"To znači da se rizik od napada mora računati u svakom trenutku u Njemačkoj", rekao je Dobrint u intervjuu za njemački list "Velt am Zontag".

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On je naveo da su planovi za napade na Njemačku "jasno uočljivi", istakavši da pretnje obuhvataju kritičnu infrastrukturu, pojedince i institucije, prenio je "Rojters".

Njemačka je posljednjih godina bila suočena sa više ozbiljnih napada.

Među njima je i napad u Magdeburgu krajem 2024. godine, kada je saudijski državljanin automobilom uletio u posjetioce božićnog vašara.

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Počiniocu je prošlog mjeseca izrečena kazna doživotnog zatvora.

U drugom slučaju, njemački sud je prošle godine proglasio sirijskog državljanina krivim za napad nožem na festivalu u gradu Zolingen 2024. godine, u kojem su tri osobe ubijene, a 10 povrijeđeno, prenosi "B92".

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Tagovi :

Njemačka

bezbjednost

Uzbuna

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