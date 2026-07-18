Ruskinja otkrila kako je namamljena u Epstinov pakao

Jedna od žena koje su godinama bile u krugu osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina prvi put je detaljno govorila o zlostavljanju koje je, kako tvrdi, trpila godinama, opisujući njegov sistem manipulacije kao "kult" iz kojeg gotovo nije bilo izlaza.

Žena, koja je za Bi-bi-si govorila pod pseudonimom Anja kako bi zaštitila svoj identitet, ispričala je da je nakon Epstinove smrti 2019. godine konačno uspjela pobjeći iz života koji je, kako kaže, bio obilježen psihološkom kontrolom, seksualnim zlostavljanjem i potpunom ovisnošću o njemu.

"Još se pokušavam pomiriti s činjenicom da sam godinama bila zlostavljana. Nisam bila vezana lancima niti zaključana u podrumu. Okovi su bili manje očigledni, ali su postojali", rekla je Anja.

Prema njenim riječima, Epstin je svoje djelovanje opisivao kao "kult", a sebe kao vođu tog kulta. Tvrdi da je zajedno s još desetak mladih žena živjela u stanovima koje je finansirao, radila za njega 24 sata dnevno i redovno bila izložena seksualnom zlostavljanju.

Anja navodi da ju je Epstin namamio obećanjima o uspješnoj manekenskoj karijeri. Nakon što je iz Rusije otišla da radi kao model i sarađivala s poznatim modnim kućama, upoznala je čovjeka koji ju je predstavio Epstinu kao osobi s brojnim vezama u modnoj industriji. Danas vjeruje da je od samog početka bila pažljivo odabrana meta.

"To je bila potpuna namještaljka", rekla je, tvrdeći da je cijeli proces bio pažljivo isplaniran kako bi stekao njeno povjerenje.

Opisala je kako ju je mjesecima uvjeravao da radi na svom izgledu, obećavao sastanke s vodećim ljudima modne industrije i tražio fotografije, uključujući i nage fotografije, dok je istovremeno rušio njeno samopouzdanje govoreći joj da nije dovoljno dobra.

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Prvi seksualni napad, kako tvrdi, dogodio se tokom njegove zatvorske kazne na Floridi. Nakon toga su joj druge žene iz njegovog okruženja govorile da pretjeruje, zbog čega je počela sumnjati u vlastitu percepciju onoga što se dogodilo.

Vremenom je, kaže, postala potpuno finansijski i životno ovisna o Epstinu. Nije imala vlastiti bankovni račun niti mogućnost da iznajmi stan, a on je kontrolisao njeno kretanje, kontakte s drugim ljudima i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Anja tvrdi da je Epstin koristio različite metode kako bi žene držao pod kontrolom. Prijetio im je kompromitujućim fotografijama i videosnimcima, tjerao ih da mu pišu pisma zahvalnosti te ih okretao jednu protiv druge kako ne bi razvile međusobno povjerenje.

Posebno potresnim opisuje trenutak kada ju je nagovorio na hirurški zahvat uklanjanja tetovaže rezanjem kože umjesto laserskog tretmana, zbog čega i danas nosi vidljive ožiljke.

Najvećom sramotom naziva činjenicu da je i sama, pod pritiskom, učestvovala u dovođenju drugih mladih žena.

"Stvorio je cijeli ekosistem zlostavljanja koji je služio samo njemu", rekla je, dodajući da je godinama ćutala zbog straha, ali da danas želi progovoriti kako bi pomogla drugim ženama da prepoznaju i napuste nasilne odnose, prenosi Glas Srpske.