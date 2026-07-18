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Vučić: Dan sjećanja na "Oluju" 4. avgusta u Mrkonjić Gradu

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:15

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Вучић: Дан сјећања на "Олују" 4. августа у Мркоњић Граду
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Srbija i Republika Srpska zajednički će obilježiti 4. avgusta u Mrkonjić Gradu Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja", izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je istakao da je Mrkonjić Grad teško stradao u proteklom ratu, jer su jedinice Hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom.

"Pozivamo sve krajiške Srbe i sve druge da nam se pridruže na ovom obilježavanju", rekao je Vučić za TV Informer, prenosi Srna.

On je najavio da će prije dolaska u Mrkonjić Grad pokušati da obiđe porodičnu kuću u Ćipuljiću, koja je porušena u prethodnom ratu, a koju je njegov otac obnovio.

Zločinačka vojno-policijska akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

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Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.

Prema podacima Veritasa, tokom "Oluje" protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1.903 poginulih i nestalih Srba iz akcije i poslije nje, od kojih su 1.247 civili ili 66 odsto, a oko tri četvrtine bili su stariji od 60 godina.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.

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Tagovi :

Aleksandar Vučić

Mrkonjić Grad

Oluja

stradanje Srba

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