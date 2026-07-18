Eksplozija bombe u Srbiji: Ima stradalih i ranjenih

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene kada je u dvorištu porodične kuće u Starčevu kod Pančeva aktivirana eksplozivna naprava.
Povrijeđene osobe su hospitalizovane, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
Policijski službenici su odmah obezbijedili mjesto događaja, a uviđaj je obavljen u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu.
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Pripadnici MUP-a preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja eksplozivne naprave, prenosi "Srna".
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