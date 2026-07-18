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Kamionom se zakucao u prodavnicu na benzinskoj pumpi

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 08:52

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Камионом се забио у бензинску пумпу
Foto: Screenshot / X

Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što je juče, 17. jula kamion udario u zid prodavnice u okviru benzinske pumpe u turskoj provinciji Bursa.

Kako prenose turski mediji, kamion se prevrnuo nakon što je udario u zid prodavnice na benzinskoj pumpi u naselju Čakirca, u okrugu Iznik.

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Na mjesto nesreće upućene su ekipe Uprave za vanredne situacije (AFAD), žandarmerije i vatrogasaca.

Povrijeđeni vozač kamiona Kudret K. i radnik benzinske pumpe Ibrahim J. prevezeni su u obližnje bolnice, gdje im je ukazana ljekarska pomoć, prenosi "Radiosarajevo".

U toku je istraga kojom će biti utvrđene okolnosti koje su dovele do nesreće.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Turska

nesreća

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