Kamionom se zakucao u prodavnicu na benzinskoj pumpi

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što je juče, 17. jula kamion udario u zid prodavnice u okviru benzinske pumpe u turskoj provinciji Bursa.
Kako prenose turski mediji, kamion se prevrnuo nakon što je udario u zid prodavnice na benzinskoj pumpi u naselju Čakirca, u okrugu Iznik.
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Na mjesto nesreće upućene su ekipe Uprave za vanredne situacije (AFAD), žandarmerije i vatrogasaca.
Povrijeđeni vozač kamiona Kudret K. i radnik benzinske pumpe Ibrahim J. prevezeni su u obližnje bolnice, gdje im je ukazana ljekarska pomoć, prenosi "Radiosarajevo".
U toku je istraga kojom će biti utvrđene okolnosti koje su dovele do nesreće.
HASSAS | Bursa'da kömür yüklü bir tır, benzin istasyonunun marketine girdi.— BPT (@bpthaber) July 17, 2026
— Kazada markette alışveriş yapan iki çocuk babası bir adam hayatını kaybetti. pic.twitter.com/rmNHv1k4GI
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