Kamionom se zakucao u prodavnicu na benzinskoj pumpi

Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što je juče, 17. jula kamion udario u zid prodavnice u okviru benzinske pumpe u turskoj provinciji Bursa.

Kako prenose turski mediji, kamion se prevrnuo nakon što je udario u zid prodavnice na benzinskoj pumpi u naselju Čakirca, u okrugu Iznik.

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Na mjesto nesreće upućene su ekipe Uprave za vanredne situacije (AFAD), žandarmerije i vatrogasaca.

Povrijeđeni vozač kamiona Kudret K. i radnik benzinske pumpe Ibrahim J. prevezeni su u obližnje bolnice, gdje im je ukazana ljekarska pomoć, prenosi "Radiosarajevo".

U toku je istraga kojom će biti utvrđene okolnosti koje su dovele do nesreće.