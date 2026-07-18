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Ispao iz voza tokom tuče sa putnikom

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 08:46

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Пруга шине воз
Foto: Pexel/ Mike Bird

Radnik obezbjeđenja njemačke željeznice teško je povrijeđen nakon što je tokom fizičkog obračuna sa putnikom ispao iz voza u pokretu.

Incident se dogodio u petak uveče na pruzi između Ofenburga i Karlsruhea, a 26-godišnji radnik zadobio je povrede opasne po život.

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Prema zajedničkom saopštenju tužilaštva i policije u Karlsruheu, sve je počelo oko 19.35 časova kada su kontrolori karata u vozu provjeravali kartu 36-godišnjeg njemačkog državljanina. Tokom kontrole došlo je do svađe, zbog čega su pozvana dvojica pripadnika službe bezbjednosti njemačke željeznice.

Istražitelji navode da je osumnjičeni, za kojeg se vjeruje da je bio pod dejstvom alkohola, vrijeđao zaposlene, nakon čega je izbio fizički sukob između njega i 26-godišnjeg radnika obezbjeđenja.

Tokom rvanja obojica su pala na pod, a u tom trenutku, iz za sada neutvrđenog razloga, otvorila su se vrata voza koji je bio u pokretu. Radnik obezbjeđenja ispao je iz voza u blizini mjesta Etlingen-Brukhauzen u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, prenosi "Telegraf".

Policija je osumnjičenog uhapsila u vozu, dok su druge patrole krenule u potragu za povrijeđenim radnikom. Pronađen je oko dva kilometra dalje kako teško povrijeđen leži pored pruge. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje se ljekari bore za njegov život.

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Istraga je u toku, a kriminalistička policija pokušava da utvrdi kako su se vrata voza otvorila tokom vožnje. Voz je privremeno oduzet radi vještačenja.

Ovaj slučaj podsjetio je javnost na nedavno ubistvo konduktera Serkana Čalara u regionalnom vozu u Njemačkoj. Njega je u februaru ove godine na smrt pretukao putnik bez karte, koji je kasnije osuđen na deset godina zatvora zbog nanošenja tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom.

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Tagovi :

Tuča

Njemačka

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