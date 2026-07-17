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Brajan Volš u zatvoru zbog ubistva supruge Ane: Sada traži prijatelje za dopisivanje

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ATV redakcija
17.07.2026 21:16

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Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане
Foto: Tanjug/AP

Zbog ubistva i komadanja tijela Beograđanke Ane Volš, Brajan Volš je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Brajan Volš, koji je prije sedam mjeseci osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva supruge, Beograđanke Ane Volš, prije četiri dana otvorio je nalog na onlajn platformi na kojoj traži osobe za dopisivanje!

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Brajan Volš kaznu inače služi u jednom od najčuvanijih američkih zatvora u kojem se nalaze serijske ubice i silovatelji.

Prije četiri dana, kako se navodi na sajtu writeaprisoner.com, objavljen je profil Brajana Volša.

– Brajan Volš, 51 godina, zatvoren je u Masačusetsu i traži prijatelje za dopisivanje širom svijeta – navodi se u opisu njegovog profila, na kojem su i dvije privatne fotografije na kojima nasmijan sjedi za stolom.

Na prvoj slici ispred njega su papiri, a na drugoj flaša alkoholnog pića i čaša.

Brajan Volš je, podsjetimo, osuđen zbog toga što je 1. januara 2023. godine u porodičnoj kući u Kohasetu ubio suprugu, potom raskomadao njeno tijelo i dijelove bacio u kontejnere u blizini njihove kuće. Takođe, kažnjen je i zbog toga što je ometao istragu, tako što je poslije prijave nestanka supruge 1. januara tvrdio da je ona tog jutra otišla na aerodrom jer je hitno zbog posla morala u Vašington.

Tokom istrage, koja je pokrenuta istog dana, otkrivene su jezive pretrage na internetu Brajana Volša, u kojima je preko Gugla pokušavao da sazna „koliko vremena treba da tijelo počne da se osjeća“, „koji je najbolji način da se riješite tijela“ i slično. Jedan od ključnih dokaza protiv njega tokom postupka bili su i snimci sa sigurnosnih kamera iz prodavnica, na kojima se vidi kako kupuje testeru za metal, sjekiru i sredstva za čišćenje.

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Istražioci su, tokom potrage za dokazima, u nekoliko kontejnera pronašli krvave peškire i tepihe, lične stvari Ane Volš, ali njeni posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.

Tokom suđenja Volš nije iznosio odbranu, ali je ranije priznao da je uklonio tijelo i obmanjivao policiju. Njegovi advokati tvrdili su da je Ana umrla prirodnom, iz nepoznatih razloga, ali porota nije prihvatila ovu odbranu.

Motiv zločina, kako tvrdi tužilaštvo, bio je to što je Ana navodno planirala da se razvede od Volša, kao i raspodjela imovine.

Otvaranje profila na sajtu koji je poznat u Americi kao platforma za dopisivanje zatvorenika šokiralo je i javnost u toj državi.

– Nigdje se ne pominje njegova ubijena supruga Ana Volš, jezive internet pretrage o rasparčavanju tijela ili bilo koji od koraka koje je preduzeo da baci ostatke svoje supruge u lokalne kontejnere za smeće – izjavio je za 25news tužilac Greg Konor, koji je bio tužilac protiv Volša u postupku za ubistvo supruge.

– Budite oprezni. Veoma dobro znate s kim imate posla – poručio je tužilac onima koji razmišljaju da kontaktiraju Brajana Volša.

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Predstavnik Kohaseta, grada u kojem se zločin dogodio, izjavio je da razumije zbog čega je javnost uznemirena.Bio sam iznenađen kada sam to vidio i mogu da razumijem zašto je javnost uznemirena zbog ovoga.

Inače, za sada nije poznato ko je u ime Brajana Volša kreirao njegov profil, koji prema dostupnim podacima košta oko 65 dolara za godinu dana.

Prema navodima na stranici na kojoj je objavljen profil Brajana Volša, u kojem poziva ljude da se dopisuju s njim, ovaj sajt osnovan je 2000. godine s ciljem da se „smanji stepen povratnika u kriminal“, odnosno kako bi se na ovaj način radilo na resocijalizaciji osuđenika.

Na sajtu se navodi da su oni „platforma koja povezuje ljude na slobodi sa zatvorenicima putem pisama“, a sjedište im je na Floridi.

– Platforma funkcioniše tako što zatvorenici ili njihovi prijatelji ili porodica plaćaju postavljanje profila na sajt. Profil sadrži biografiju, fotografiju i podatke o krivičnom djelu. Komunikacija funkcioniše tako što korisnici na slobodi mogu da pretražuju bazu osuđenika, a prvu poruku najčešće mogu da pošalju besplatno preko sajta. Dalja komunikacija odvija se poštom, odnosno pismima, jer zatvorenici nemaju pristup internetu i ne mogu direktno da pregledaju sajt – navodi se na ovoj platformi.

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Prema dostupnim podacima, na sajtu se nalaze profili nekoliko hiljada zatvorenika, koji uglavnom služe kazne u zatvorima širom Amerike.

Inače, na platformi se kao mogućnost za dopisivanje pominje i Srbija, ali u pretrazi nema nijednog imena.

(Kurir)

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Brajan Volš

Ubistvo

Ana Volš

Zatvor

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