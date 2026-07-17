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Zvezda nema ni trun milosti: Mačva izgažena na startu nove sezone

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 22:02

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Црвена звезда - Мачва
Foto: Screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde silovito su krenuli u odbranu šampionske titule. Zvezda je na otvaranju nove sezone na svom terenu savladala Mačvu rezultatom 5:0.

Strijelci za crveno-bijele bili su Duarte u 8, Krunić u 18, a Kone je postigao autogol u 33. minutu. Kostov je bio dvostruki strijelac u 48 i 82. minutu.

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Zvezda je povela već u 8. minutu. Loizu je sa desne strane poslao loptu u šesnaesterac lopta se odbila od jednog igrača Mačve, da bi potom došla do Bruna Duartea, koji je postigao prvi gol u novoj sezoni.

Na 2:0 povisio je Rade Krunić u 18. minutu. Asistirao mu je glavom Bruno Duarte, a ovaj efektno. takođe glavom matirao Rakonića.

U 33. minutu pao je i treći pogodak. Seul je centrirao za Duartea, a Kone u želji da izbije loptu postigao autogol.

Ovim rezultatom se otišlo na odmor.

Već u 48. minutu Zvezda postiže i četvrti gol. Duarte je centrirao sa desne strane, a Kostić sa peterca, ubacio loptu u mrežu.

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Kostić je svoj drugi pogodak na utakmici postigao u 82. minutu i tako postavio konačan rezultat meča.

Zvezdu već u utorak očekuje prvi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona i gostovanje Larneu u Sjevernoj Irskoj.

(Kurir)

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FK Crvena zvezda

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