Srđan Bašić nakon potpisa: Vojvodina je veliki klub, sanjam utakmice na ''Karađorđu''

Momak rođen u Derventi 2006. godine, pokazao je potencijal koji nije ostao neprimjećen.

"Mnogo mi znači sve ovo. Vojvodina je veliki klub. Čast mi je što su me prije svega pratili, a zatim i procijenili da imam kvalitet. Dogovorena je pozajmica u Vršac, priključio sam se novim saigračima. Zadovoljan sam, dobro su me prihvatili, način rada mi takođe odgovara. Želim da pomognem Vršcu da ispuni ciljeve u novoj sezoni, a na individualnom planu još veći napredak u igri te da pokažem da sam spreman za veću stepenicu u karijeri. Od mojih igara zavisiće dosta toga, siguran sam u sebe, vjerujem da mogu da ponesem dres Vojvodine. Bila bi mi čast da obučem dres tako velikog kluba, dobio sam priliku i učiniću sve da je iskoristim. Sanjam debi na ''Karađorđu''", istakao je Bašić.