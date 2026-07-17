Ovo se moralo suditi: Analitičar tvrdi da je Engleska pokradena

Autor:ATV redakcija
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Engleska je, prema ocjeni sudijskog analitičara, ozbiljno oštećena u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine, koje je završeno pobjedom južnoameričke selekcije rezultatom 2:1.
Specijalizovani "Referi Čenel", koji analizira sudijske odluke tokom cijelog šampionata, ocijenio je da je Engleskoj uskraćen čist jedanaesterac.
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Sporna situacija dogodila se u prvom poluvremenu, kada je Anderson u kaznenom prostoru pao poslije duela sa argentinskim defanzivcem Nikolasom Taljafikom dok je pokušavao da dođe do lopte u skoku.
Glavni sudija Ismail Elfat nije pokazao na bijelu tačku, a iz VAR sobe nije stigla nikakva intervencija.
"Dok je Anderson bio u skoku, defanzivac je ušao ispod njega i oborio ga. Uopšte nije igrao na loptu, već je kontaktom onemogućio protivnika da nastavi akciju. Po pravilima igre, ovo je očigledan prekršaj i stopostotni penal", navodi se u analizi.
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Dodaje se da jedino nepisano pravilo profesionalnog fudbala često dovodi do toga da se ovakvi kontakti u kaznenom prostoru ne sankcionišu istim kriterijumom kao na ostatku terena, iako za to ne postoji uporište u pravilima.
Analitičar smatra da je na odluku sudije i VAR-a možda uticalo i to što Anderson nije burno protestovao nakon pada.
"Odmah je ustao i nastavio igru, a ni ostali igrači Engleske nisu tražili penal. Nažalost, u profesionalnom fudbalu često se dešava da VAR ne posveti dovoljno pažnje ovakvim situacijama ako nema reakcije igrača. Ipak, po pravilima, ovo je čist prekršaj i penal koji je morao da bude dosuđen", zaključuje se u analizi, prenosi "B92".
Poslije poraza od Argentine, Engleska će igrati meč za treće mjesto protiv Francuske (subota, 23.00).
Za titulu svjetskog prvaka boriće se Argentina i Španija (nedelja, 21.00).
England didn’t get a penalty here. #argentina #england #worldcup #var #worldcup2026 pic.twitter.com/OPkLYdcTqV— Referee Channel (@RefereeC21621) July 17, 2026
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