Privođen sa Tijanom Ajfon: Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva

Meč između Španije i Argentine, na kojem će Vinčić dijeliti pravdu, biće kruna karijere za arbitra čiji su korijeni iz Palačkovaca kod Prnjavora.

Vinčić je već godinama jedan od najboljih evropskih sudija. Sudio je finale Lige šampiona 2024. godine i finale Lige Evrope 2022. godine.

Na ovogodišnjem Mundijalu bio je glavni sudija na dva meča grupne faze i jednom susretu nokaut faze.

Podsjećanja radi, Vinčić i srpska starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, našli su se u centru velikog regionalnog skandala u maju 2020. godine.

Policija Republike Srpske je tada u okviru policijske akcije „Kristal” izvršila raciju na privatnoj žurci u okolini Bijeljine, gde je zatečeno više od 30 osoba. Tom prilikom su pronađeni oružje, narkotici i veća količina novca, a Tijana Ajfon je označena kao organizatorka. Među privedenima se našao i Slavko Vinčić.

On je nakon informativnog razgovora pušten na slobodu, a Tijana Ajfon je nakon priznanja osuđena na godinu dana zatvora zbog organizovanja prostitucije.