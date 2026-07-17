Logo
Large banner

Privođen sa Tijanom Ajfon: Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 07:47

Komentari:

0
Судија Славко Винчић напушта терен након утакмице Групе Ц Свјетског првенства између Бразила и Марока, одигране у Ист Радерфорду, у савезној држави Њу Џерзи, надомак Њујорка, у суботу, 13. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Slovenački sudija srpskog porijekla Slavko Vinčić sudiće finale Svjetskog prvenstva, objavila je FIFA.

Meč između Španije i Argentine, na kojem će Vinčić dijeliti pravdu, biće kruna karijere za arbitra čiji su korijeni iz Palačkovaca kod Prnjavora.

Vinčić je već godinama jedan od najboljih evropskih sudija. Sudio je finale Lige šampiona 2024. godine i finale Lige Evrope 2022. godine.

Na ovogodišnjem Mundijalu bio je glavni sudija na dva meča grupne faze i jednom susretu nokaut faze.

Podsjećanja radi, Vinčić i srpska starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, našli su se u centru velikog regionalnog skandala u maju 2020. godine.

Policija Republike Srpske je tada u okviru policijske akcije „Kristal” izvršila raciju na privatnoj žurci u okolini Bijeljine, gde je zatečeno više od 30 osoba. Tom prilikom su pronađeni oružje, narkotici i veća količina novca, a Tijana Ajfon je označena kao organizatorka. Među privedenima se našao i Slavko Vinčić.

On je nakon informativnog razgovora pušten na slobodu, a Tijana Ajfon je nakon priznanja osuđena na godinu dana zatvora zbog organizovanja prostitucije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slavko Vinčić

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

sudija

Fudbal utakmica

hapšenje

skandal

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Двадесетогодишња фудбалска звијезда Лионел Меси помаже да се окупа Ламин Јамал, који је тада имао свега шест мјесеци, током фотографисања у септембру 2007. године у свлачионици стадиона Камп Ноу у Барселони, Шпанија.

Fudbal

Od bebe u naručju do rivala u finalu Mundijala – Mesi i Jamal za titulu svjetskog prvaka

1 h

0
Познат термин новог европског меча Борца

Fudbal

Poznat termin novog evropskog meča Borca

9 h

0
Шпански репрезентативац Ламин Јамал (19) реагује након фаула током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.

Fudbal

Španija strepi pred finale: Jamal povrijeđen?

11 h

0
Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

Fudbal

Ispovijest Ognjena Vranješa: Da me nisu zaboljela leđa bio bih mrtav

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

08

09

Brutalan odgovor je stigao – Iran napao američke baze

08

01

Broj poginulih u Venecueli porastao na 4.930

07

57

Kolone na Izačiću, usporena vožnja na brojnim dionicama u Srpskoj

07

54

Za sufinansiranje studentskih filmova 130.900 KM

07

51

U Srpskoj rođena 21 beba

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner